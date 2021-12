Les 3 crypto-monnaies dont le prix augmente le plus aujourd’hui

En regardant sur CoinMarketCap, il n’y a jamais de pénurie de crypto-monnaies qui connaissent des gains de prix insensés chaque jour. Cet article examine les trois principaux gagnants d’aujourd’hui.

Egoras permet d’accorder des prêts sans intérêt sur des actifs physiques et des crypto-actifs. La plateforme vise à fournir aux personnes non bancarisées une source de capital pour créer des entreprises, en soutenant les petites et moyennes entreprises dans leur accès aux fonds.

Actuellement, n’importe qui peut se connecter à la dApp Egoras en utilisant un portefeuille comme MetaMask, et demander un prêt en ligne ou hors ligne basé sur une garantie. La garantie peut inclure toutes sortes de produits électroniques, tels que des ordinateurs portables, des téléviseurs, des casques, etc.

En outre, Egoras dispose d’une DAO qui prend des décisions pour l’avenir d’Egoras et est construit sur la Smart Chain de Binance.

Egoras est listé sur CoinMarketCap depuis octobre, alors qu’est-ce qui contribue à la récente hausse des prix ?

En regardant sur leur Twitter officiel, le testnet d’Egoras Crypto Loan est prévu pour se terminer le 31 décembre, avec le mainnet déployé dans quelques semaines. Avec une capitalisation boursière actuelle de 1 million de dollars, Egoras est un projet plutôt sous-évalué qui pourrait exploser en popularité une fois le réseau principal lancé.

Thanks to everyone participating in the testnet and for your findings, suggestions and recommendations.

Egoras Crypto Loan #testnet ending December 31st, 2021. Main net would be deployed in a few weeks.

D’un autre côté, le volume d’échange pour Egoras est relativement faible, à 97 000 dollars. Cela signifie qu’une petite baleine peut facilement influencer le prix d’EGR, les investisseurs doivent donc procéder avec prudence.

EGR se négocie à 0,029 $, soit une hausse de plus de 226 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 1 million de dollars, avec une offre en circulation de 43 millions d’EGR. Vous pouvez acheter des Egoras sur MEXC ou Bitmart.

Stade se décrit comme la première plateforme de paris décentralisée au monde qui offre des récompenses aux holders, visant à devenir la première blockchain de paris au niveau mondial.

STD est la monnaie native de la plateforme qui offre des récompenses aux utilisateurs, de la liquidité pour le marché, et redistribue 3% de chaque transaction aux détenteurs de Stadium.

Stadium a été listé en novembre dernier, alors pourquoi le prix augmente-t-il autant aujourd’hui ?

Stadium a annoncé le 14 décembre le lancement officiel de sa collection NFT, qui est prévu pour le 21 décembre.

December 21 at 23:00 UTC will be the official launch of our NFT Collection!

10.000 unique NFTS will be available for sale, but the only payment method accepted will be STD.

All STD's used to purchase NFT's will be burned forever 🔥#MyStadium #STD #Bet #Betting #Platform pic.twitter.com/KlRy5QqOhR

— My Stadium (@MyStadiumNFT) December 14, 2021