Les 4 crypto-monnaies du métavers sous-cotées qu’il faudra suivre en 2022

Après que Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom de Facebook en Meta pour marquer l’intérêt de l’entreprise pour le métavers, le terme est devenu une tendance, non seulement chez les fans de réalité virtuelle, mais aussi dans les médias, la technologie et, bien sûr, les crypto-monnaies.

Avec l’essor des achats d’espaces virtuels en échange d’actifs décentralisés, le secteur a connu des bonds impressionnants de la valeur des monnaies qui conviennent à de tels projets.

Si l’on considère les opportunités ouvertes par le métavers dans ce domaine, les crypto-monnaies dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard de dollars et qui présentent un bon potentiel de croissance au cours de l’année prochaine comprennent CEEK, Chromia, WAXP et WILD.

CEEK est une crypto-monnaie qui repose également sur la technologie Ethereum et sert la plateforme CEEK VR, qui se veut l’avenir du streaming musical et de la création de contenu.

Elle possède également un brevet pour un casque de réalité virtuelle qui est disponible à la vente.

La plateforme offre diverses options pour gagner des jetons, créer des biens et des monnaies numériques personnalisés et d’autres produits pour les artistes et les entreprises. CEEK VR développe notamment une scène virtuelle pour les concerts en direct.

La valeur actuelle de cette crypto-monnaie est de 0,68 USD$ et la valeur marchande du projet est de 505 millions USD$.

À l’instar de la précédente crypto-monnaie, la blockchain Chromia (CHR) est également compatible avec Ethereum et permet le développement de nouvelles applications, offrant une évolutivité, une meilleure gestion des données et une ouverture, élargissant les options en matière de perception des frais.

Plusieurs jeux populaires sont basés sur Chromia, comme My Neighbor Alice et Mines of Dalarnia.

📣 NEW VERSION DESIGN ALERT 🤩

Check out the latest design of our miner! ✨

But, whops whops whops! We are still tweaking this character to make it look even more awesome for you, Miners. 😉

We'd love to know what you think! 💬 pic.twitter.com/X6BIQL9NXJ

— Mines of Dalarnia (@MinesOfDalarnia) November 26, 2021