Après le boom des crypto et du métavers du mois dernier, les marchés des crypto-monnaies continuent d’afficher une dynamique haussière. Avec une capitalisation du marché mondial des crypto-monnaies de 2,6 trillions de dollars, il est clair que la crypto est là pour rester. Dans cet article, nous examinons les 5 crypto-monnaies qui ont gagné le plus de prix cette semaine, classées par gain de prix sur 7 jours, du plus bas au plus élevé.

5. OKEx (OKB) – 29,40 $ (+22,23 %)

OKB est la crypto-monnaie lancée par OKEx, une importante bourse de crypto-monnaies. OKB est le jeton utilitaire de la bourse qui permet aux utilisateurs d’accéder à certaines des fonctionnalités uniques de la bourse.

OKB est similaire au KCS de KuCoin, au BNB de Binance et au CRO de Crypto.com. Les bourses ont souvent tendance à libérer leur jeton, qui agit comme une action pour l’entreprise. Plus le volume et les utilisateurs de la bourse sont importants, plus la valorisation totale de sa pièce est généralement élevée.

OKEx existe depuis 2017 et est considéré comme une bourse de confiance. OKEx a un volume d’échange de plus de 19 milliards de dollars sur 24 heures.

OKB a été l’une des meilleures performances cette semaine, gagnant plus de 9% au cours des dernières 24 heures et plus de 22,2% au cours de la dernière semaine. OKB se négocie à 29,40 $, avec une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars.

4. Solana (SOL) – 236,71 $ (+25,82%)

Solana se décrit comme une blockchain décentralisée construite pour permettre des applications évolutives et conviviales pour le monde. C’est l’une des principales plateformes pour le lancement de jetons et de NFT, en concurrence directe avec Ethereum.

Selon le site officiel de Solana, c’est l’écosystème qui connaît la croissance la plus rapide au monde :

« Solana est la blockchain la plus rapide au monde et l’écosystème à la croissance la plus rapide en crypto, avec plus de 400 projets couvrant DeFi, NFTs, Web3, et plus encore. »

Solana a plus de 500 dApps différentes sur sa plate-forme, tout allant des échanges, NFTs, Jeux, et plus encore.

Solana a été l’une des meilleures performances cette semaine. Actuellement, SOL se négocie à 236,71 $, en hausse de 4% au cours des dernières 24 heures et de plus de 25% au cours des sept derniers jours.

Solana a une capitalisation boursière de 72 milliards de dollars, avec un volume de transactions sur 24 heures de 3,69 milliards de dollars.

3. Polygon (MATIC) – 2,31 $ (+41,09 %)

Polygon se décrit comme « l’Internet des blockchains d’Ethereum« . Selon son site officiel :

« Polygon est un protocole et un cadre pour construire et connecter des réseaux de blockchains compatibles avec Ethereum. Agrégation de solutions évolutives sur Ethereum soutenant un écosystème Ethereum multi-chaînes. »

La plateforme de Polygon est pensée pour le développeur, ce qui facilite le déploiement d’applications basées sur la blockchain. Polygon résout un problème important concernant les frais de gaz élevés et les vitesses lentes, en fournissant une solution évolutive sans sacrifier la sécurité.

Polygon est un système multi-chaînes similaire à Polkadot, Cosmos et Avalanche. Cependant, l’avantage de Polygon est qu’il est intrinsèquement plus sûr, plus puissant et qu’il peut bénéficier pleinement des effets de réseau d’Ethereum.

Polygon se négocie à 2,31 $, en hausse de 14,6 % au cours des dernières 24 heures et de plus de 40 % au cours de la dernière semaine. MATIC a une capitalisation boursière de 16,1 milliards de dollars, avec un volume de transactions sur 24 heures de 3,4 milliards de dollars.

2. Stacks (STX) – 2,71 $ (+48,38 %)

Le slogan de Stacks est « Libérer tout le potentiel du bitcoin« . Stacks est une plateforme qui permet de faire de la DeFi, des NFT, des applications et des contrats intelligents pour Bitcoin.

Stacks propose des dizaines d’applications, allant des wallets, des plateformes DeFi, des jetons, des pools Stacking, des marchés NFT, des plateformes sociales, etc.

STX utilise un mécanisme appelé Proof of Transfer, qui est l’algorithme de consensus qui relie Stacks et Bitcoin. Avec PoT, Stacks peut apporter des NFT et des DeFi à la blockchain Bitcoin.

De la même manière que Polygon vous permet de créer des applications pour exploiter la sécurité d’Ethereum, Stacks vous permet de créer des applications puissantes sécurisées pour Bitcoin.

Stacks se négocie à 2,62 $, soit une hausse de 48,38 % au cours des sept derniers jours. STX a une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dollars, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 214 millions de dollars.

1. Terra (LUNA) – 67,09 $ (+68,44%)

Cette semaine, le principal gagnant n’est autre que Terra, un protocole blockchain public qui met DeFi à la portée de tout le monde. Le slogan de Terra est « Argent programmable pour l’Internet« .

Terra possède un écosystème dynamique comprenant des centaines de dApps, allant des paris, NFTs, ETFs, DeFi, Real Estate, DEX, Launchpad, et bien plus encore.

Ce qui rend la blockchain Terra unique, c’est qu’elle est capable d’héberger plusieurs monnaies stables algorithmiques sur son réseau. Le protocole Terra se compose de deux jetons, Terra et Luna. Terra est le stablecoin qui suit le prix des monnaies fiduciaires, et Luna est le staking natif du protocole qui absorbe la volatilité du prix de Terra.

LUNA se négocie actuellement à 66,99 $, en hausse de 5 % au cours des dernières 24 heures et de plus de 68,73 % au cours des sept derniers jours. Au moment de la rédaction de cet article, Terra a une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 2,3 milliards de dollars.