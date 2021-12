Les 5 crypto Métavers les plus populaires sur la Binance Smart Chain

La Binance Smart Chain est l’une des plateformes les plus populaires pour lancer de nouvelles crypto-monnaies métavers. BSC a de faibles frais et des transactions rapides, ce qui en fait une blockchain parfaite pour les projets DeFi et GameFi. Cet article examine les cinq monnaies métavers les plus populaires sur la Binance Smart Chain, classées par activité des utilisateurs sur 7 jours, du plus bas au plus élevé.

#5 SecondLive (SLT)

SecondLive se décrit comme un espace virtuel 3D où vous pouvez devenir votre avatar virtuel idéal. SecondLive est un jeu sur Second Life, offrant aux utilisateurs une plateforme de réalité virtuelle « pour vivre leurs rêves les plus fous« .

SecondLive permet aux utilisateurs de créer des avatars dans le métavers et offre de multiples espaces virtuels, notamment des jeux, des concerts, des ateliers, etc. En outre, SecondLive propose une place de marché NFT où chacun peut acheter, vendre et échanger des actifs numériques.

L’économie de SecondLive se compose du jeton SLT et d’un jeton d’incitation appelé Bean. Le SLT est la monnaie native de la plateforme, tandis que les Beans incitent les utilisateurs à interagir avec la plateforme.

SecondLive est le huitième dApp le plus populaire sur la Binance Smart Chain, avec plus de 40 000 utilisateurs la semaine dernière.

#4 The Crypto You (BABY)

The Crypto You est le premier jeu de bébé basé sur la blockchain métavers sur la Binance Smart Chain. Le jeu permet aux joueurs d’invoquer de mignons personnages sur le thème du bébé, d’accomplir des missions quotidiennes et de conquérir des monstres. Les joueurs peuvent également rejoindre des batailles d’équipe en construisant leur armée de bébés pour vaincre la force obscure.

Les utilisateurs peuvent se connecter au dApp The Crypto You via MetaMask et interagir avec son écosystème. En outre, The Crypto You comprend une place de marché où les utilisateurs peuvent échanger les NFT de leurs bébés et réaliser des profits.

BABY est le jeton principal de la plateforme The Crypto You et est utilisé comme crypto-monnaie native sur la place de marché NFT et pour interagir avec le jeu.

The Crypto You est le cinquième dApp le plus populaire sur la Binance Smart Chain, avec plus de 80 000 utilisateurs la semaine dernière.

#3 Elfin Kingdom

L’un des projets crypto métavers à la croissance la plus rapide sur la Binance Smart Chain est Royaume des Elfes qui a dépassé les 97 000 utilisateurs au cours des sept derniers jours. Elfin Kingdom est une fusion de farming de rendement DeFi et de la collecte NFT avec un jeu de style Esports.

Elfin Kingdom est basé sur un navigateur et les utilisateurs peuvent se connecter via MetaMask. Le jeu présente un métavers en 2D similaire aux jeux Pokemon.

Divers bâtiments sont disponibles pour les utilisateurs à explorer, tels que la banque, la boutique, l’arène, et plus encore. Dans l’ensemble, Elfin Kingdom a un design et un gameplay exceptionnels.

ELFIN est la monnaie native de la plateforme qui peut être gagnée par le biais d’activités dans le jeu ou en misant sur BNB, BUSD, USDC, USDT ou GGG.

Elfin Kingdom est le quatrième dApp le plus populaire sur la Binance Smart Chain et le troisième jeu le plus populaire de cette liste.

#2 MOBOX : NFT Farmer

Comme son nom l’indique, MOBOX NFT Farmer permet aux utilisateurs de faire du farming avec leurs MOBOX NFT. Il s’agit d’un métavers free-to-play basé sur la blockchain, combinant DeFi et GameFi, construit par l’équipe de MOBOX.

MOBOX est une plateforme GameFi axée sur la communauté et construite sur la Binance Smart Chain. Elle présente le MOMOverse, qui contient une grande variété de jeux basés sur la blockchain.

Parmi les fonctionnalités à venir pour le MOMOverse, citons un système de gouvernance DAO, un jeu appelé ChainZArena qui est le tout premier jeu de RPG multiplateforme et MOland, une terre toujours verte qui attend d’être découverte.

MOBOX est le troisième dApp le plus populaire sur la Binance Smart Chain, après Bomb Crypto et PancakeSwap.

#1 Bomb Crypto

La deuxième Dapp la plus populaire sur la Binance Smart Chain est Bomb Crypto, un jeu NFT de type Play-to-Earn construit avec Unity qui permet aux utilisateurs de gérer des héros bombardiers, d’explorer le métavers et de vaincre des boss pour obtenir des récompenses.

Les utilisateurs peuvent gagner des objets NFT simplement en jouant au jeu, puis vendre leurs actifs numériques sur la place de marché pour réaliser des bénéfices.

Bomb Crypto présente le jeton BCOIN, acheté sur PancakeSwap. Pour commencer à jouer, les joueurs doivent acheter un héros Bomb, qui coûte 10 BCOIN, soit environ 50 $.

En tant que projet métavers le plus populaire sur la Binance Smart Chain à l’heure actuelle, Bomb Crypto est une excellente option pour ceux qui cherchent à mettre un pied dans les NFT et les jeux en crypto-monnaie.

En outre, le coût d’entrée relativement faible de 50 $ est beaucoup plus raisonnable que certains autres projets qui nécessitent parfois des milliers de dollars pour commencer à jouer.