Les 5 crypto-monnaie DeFi à surveiller en 2022

Le secteur de la DeFi est évalué à plus de 168 milliards de dollars, avec plus de 10 milliards de dollars d’actifs échangés au cours des dernières 24 heures. Avec tous les projets DeFi en crypto-monnaie, il peut être difficile de déterminer lesquels sont les intéressants et fiables.

Nous vous présentons notre sélection des 5 meilleures pièces de monnaie DeFi à surveiller pour 2022.

PancakeSwap (CAKE) – 3,9 milliards de dollars

Le numéro un des échanges décentralisés sur la Smart Chain de Binance. Considérez-le comme un concurrent direct d’Uniswap, qui est une bourse décentralisée sur le réseau Ethereum.

Parce que CAKE est sur la Smart Chain de Binance, le principal avantage de PancakeSwap sur Uniswap sont les frais extrêmement bas.

En tant que plateforme DeFi, PancakeSwap permet également aux utilisateurs de gagner des récompenses grâce au Yield Farming. Vous pouvez fournir des liquidités à PancakeSwap et être récompensé par des jetons, qui peuvent ensuite être convertis en n’importe quelle crypto de votre choix.

En tant que premier échange décentralisé sur BSC, PancakeSwap a de grandes perspectives à long terme pour 2022. Au fur et à mesure que les crypto-monnaies se généralisent, les bourses comme PancakeSwap ne pourront que constater une augmentation du nombre d’utilisateurs et du volume des transactions, ce qui entraînera une hausse de la valorisation globale.

Fantom (FTM) – 5,51 milliards de dollars

Fantom offre la première pile DeFi construite à l’aide de la plateforme de contrats intelligents basée sur le Directed Acyclic Graph (DAG). Elle permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre, de prêter et d’emprunter des actifs sur la plateforme.

Fantom dispose d’une application entièrement fonctionnelle que les utilisateurs peuvent utiliser pour gagner avec leur crypto-monnaie existante. Il y a plusieurs façons de gagner, notamment : prêter et emprunter des actifs, utiliser vos tokens comme garantie, et bien plus encore.

Fantom est une plateforme DeFi entièrement décentralisée, qui met en valeur les avantages de cette technologie. À aucun moment les utilisateurs n’ont à renoncer au contrôle de leurs fonds, ce qui permet une nouvelle façon de faire du commerce décentralisé.

L’espace DeFi étant encore en pleine croissance, Fantom est l’un des projets les plus solides de cet espace. Il a été l’un des pionniers du DeFi, en présentant la première pile véritablement décentralisée. En tant que 6e plus grand projet DeFi en termes de capitalisation boursière, Fantom est un choix solide pour 2022.

Uniswap (UNI) – 13,5 milliards de dollars

Uniswap, le premier échange sur le réseau Ethereum. Uniswap est le roi des échanges décentralisés et la DeFi la plus populaire du marché.

Les utilisateurs peuvent également gagner de l’argent sur Uniswap en étant fournisseur de liquidités. Le processus est extrêmement simple et permet aux traders de gagner des récompenses en faisant du Yield Farming avec leurs tokens existants.

Il y a beaucoup de similitudes entre Uniswap et PancakeSwap. La principale différence est qu’Uniswap offre une variété différente de jetons. Comme la plupart des jetons sont ERC-20 et non BEP-20, ils sont listés sur Uniswap. C’est la principale raison de l’évaluation plus élevée d’Uniswap.

Si vous regardez une mesure comme le volume d’échange, Uniswap a 255 millions de dollars, contre 431 millions pour PancakeSwap. Le volume d’échange plus élevé de PancakeSwap est logique, car il y a beaucoup moins de frais sur la Smart Chain de Binance.

Dans l’ensemble, Uniswap a d’excellentes perspectives à long terme, surtout que de plus en plus d’utilisateurs comprennent comment utiliser MetaMask et les échanges décentralisés.

TERRA (LUNA) – 18,4 milliards de dollars

Deuxième projet DeFi en termes de capitalisation boursière, TERRA est l’un des rois de la DeFi. TERRA est un protocole blockchain avec un ensemble de monnaies stables qui favorise un écosystème apportant la technologie DeFi aux masses.

TERRA fonctionne en émettant un ensemble de monnaies stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires. La volatilité des prix est absorbée par le jeton LUNA, qui est le jeton de jalonnement et de gouvernance de TERRA.

Ce mécanisme permet aux utilisateurs de spéculer sur le prix du LUNA, tout en profitant des avantages de l’obtention de récompenses via le jalonnement et le Yield Farming.

En tant que deuxième projet DeFi le plus populaire, TERRA est un excellent choix à long terme pour 2022.

Avalanche (AVAX) – 21,3 milliards de dollars

Le roi de toutes les plateformes DeFi est Avalanche, la plateforme de contrats intelligents la plus rapide du secteur. De plus, parmi tous les réseaux de proof-of-stake, AVAX est celui qui compte le plus de validateurs sécurisant son protocole.

Les détenteurs d’Avalanche sont encouragés à mettre en jeu leurs jetons afin d’aider à sécuriser le réseau et à gagner des récompenses. Avalanche n’est pas un simple projet DeFi, mais un écosystème composé de dizaines d’échanges, de portefeuilles, de marchés, et bien plus encore.

En tant que premier projet DeFi sur le marché, Avalanche est un excellent choix à long terme pour 2022. Si vous cherchez à parier sur la DeFi pour l’année prochaine, vous ne pouvez pas vous tromper avec Avalanche.

Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de 2022

Alors que l’espace DeFi arrive à maturité, de plus en plus d’utilisateurs rejoignent l’écosystème. Nous avons constaté une augmentation drastique de la base d’utilisateurs et de l’adoption globale de l’application financière décentralisée au cours de l’année dernière. Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de 2022, ce qui signifie une valorisation plus élevée pour les projets dans l’espace.