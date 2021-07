Les 5 crypto-monnaies qui ont (quand même) dépassé les 1000% en 2021 !

Si l’on passe en revue le premier semestre de l’année, on constate que plusieurs crypto-monnaies qui, bien que leurs valeurs soient encore bien inférieures à celles du Bitcoin et de l’Ethereum, ont connu une croissance explosive de leurs cours et ce même après le krach de mai:

Polygon (MATIC) : +6,548%.

Polygon offre une solution aux problèmes de scalabilité du réseau Ethereum. Dans le même temps, il s’agit également d’un outil permettant aux développeurs de créer et d’interconnecter des réseaux parallèles ayant le réseau Ethereum comme réseau principal. MATIC est le jeton utilisé pour payer les frais de transaction sur les réseaux parallèles de Polygon.

Dogecoin (DOGE) : + 5,335%.

Le dogecoin est la cryptomonnaie dont la capitalisation est la plus importante. Il a été créé fin 2013 avec l’image du visage d’un chien ShibaInu tirée d’un mème mondialement connu. Son origine n’était rien d’autre qu’une moquerie de l’engouement suscité par les crypto-monnaies en 2021. C’est Elon Musk qui a déclenché l’augmentation exponentielle.

Solana (SOL) : +2,254%.

Solana est une blockchain polyvalente, comme Ethereum, mais très performante, car sa vitesse est beaucoup plus élevée. Cette blockchain permet 65 000 transactions par seconde sans avoir besoin d’un réseau parallèle. Une différence importante est que SOLANA utilise un algorithme de validation qui nécessite une très faible consommation d’énergie. SOL est le jeton avec lequel les frais de transaction sont payés sur le réseau Solana.

Harmony (ONE) : + 1,483%.

Harmony est une blockchain qui stocke et traite les transactions en parallèle au réseau Ethereum avec des coûts de transaction 100 fois inférieurs et de manière sécurisée, devenant ainsi une autre alternative au problème de scalabilité d’Ethereum. ONE est le jeton natif de Harmony et agit comme une monnaie opérationnelle dans la communauté.

Fantom (FTM) : + 1,327%.

Fantom est un réseau qui vise à minimiser les coûts de transaction et les délais d’exécution. Il utilise une technologie appelée (DAG) et réduit les temps de traitement en atteignant un potentiel de 300 000 transactions par seconde. FTM est le jeton avec lequel les valideurs de transactions sont rémunérés sur le réseau Fantom.