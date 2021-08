Les 5 crypto-monnaies qui vont croître le plus ce mois-ci

Les crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot et Polygon sont considérées par les investisseurs mondiaux comme les plus prometteuses ce mois-ci. A quel prix ils se négocient et pourquoi les acheter.

Fin juin 2021, les prix de toutes les crypto-monnaies ont chuté et depuis juillet, le marché des crypto-monnaies a lentement commencé à rebondir.

C’est pourquoi les investisseurs voient le mois d’août d’un bon œil, après la récente hausse du bitcoin au-dessus de 35 000 dollars, qui a eu un impact positif sur les autres crypto-monnaies.

Selon les experts, les monnaies numériques les plus prometteuses, outre le bitcoin, sont le Ripple, le Polkadot, le Polygon et l’Ethereum.

1. Ripple (XRP)

La crypto-monnaie a été lancée en 2021 par une société privée appelée OpenCoin pour faciliter les transactions financières mondiales. L’une de ses particularités est que si cette société disparaît, Ripple continuera à fonctionner sans problème car ses jetons peuvent représenter de la monnaie fiduciaire, des crypto-monnaies, des marchandises ou toute autre unité de valeur, ce qui permet son échange constant.

De plus, le XRP est une monnaie pré-minée, c’est-à-dire que son montant peut changer si l’entreprise le souhaite et qu’il n’y a pas de travail de minage ou de validation des transactions de manière autonome par différents nœuds (c’est ainsi que fonctionne le Bitcoin sur blockchain).

En revanche, elle se distingue des autres monnaies numériques par ses liens avec des banques légitimes. Aujourd’hui, XRP est utilisé par Santander, Bank of America et UBS pour effectuer des règlements bruts en temps réel de manière décentralisée.

En conclusion, Ripple est conçu comme une monnaie numérique pour les banques et leurs transactions.

Quant à son prix, au début du mois de juin, le Ripple se négociait à environ 0,9937 USD. Cependant, son prix a chuté à 0,52 USD. Aujourd’hui, il vaut 0,71 dollar et les investisseurs parient sur une hausse à long terme.

2. Polkadot (DOT)

Polkadot se distingue des autres en étant composé de plusieurs blockchains appelées “parachains“, qui permettent d’échanger des données entre elles et de répartir les transactions entre différentes blockchains pour les exécuter en parallèle.

L’attrait de cette monnaie réside dans le fait qu’elle est prête à soutenir la nouvelle finance décentralisée.

Bien qu’il existe depuis quelques années, ce n’est qu’en février 2021 que son prix a réussi à décoller, atteignant un sommet historique de 42,06 dollars, soit une appréciation de 350 %.

Depuis, elle corrige, avec un cours actuel de 18,26 $ mais sans abandonner la dynamique haussière. Les plus optimistes suggèrent qu’elle pourrait atteindre 100 dollars dans les prochains mois.

3. Polygon (MATIC)

Polygon utilise des contrats intelligents Ethereum pour émettre 65 536 transactions par seconde.

Derrière cette crypto-monnaie se cache une philosophie intéressante : selon le site officiel de cotation Coinmarket, le projet se concentre sur la réduction de la complexité de la mise à l’échelle et des transactions instantanées sur la blockchain.

Aujourd’hui, il se négocie à 1,04 USD.

4. Bitcoin (BTC)

Bien que juin n’ait pas été un bon mois pour le bitcoin, il a commencé à rebondir fin juillet et son prix est déjà supérieur à 37 000 dollars.

Elle a été la première crypto-monnaie et est donc la plus importante de tout l’écosystème. En bref, le bitcoin repose sur la blockchain dans laquelle toutes les transactions sont vérifiées, ce qui sécurise les encaissements et les paiements.

5. Ethereum (ETH)

Le réseau Ethereum est une plateforme publique de traitement distribué qui fonctionne sur la technologie blockchain et permet la création de contrats intelligents. Pour payer les transactions et utiliser les services du réseau, il est nécessaire de le faire avec sa propre monnaie : l’Ether (ETH).

L’Ether est actuellement le deuxième plus important dans l’ensemble de l’écosystème. Les experts le considèrent comme l’un des actifs numériques présentant le plus fort potentiel de croissance et, bien qu’il ait connu quelques fluctuations, il continue de séduire les investisseurs.

Cette semaine, Ethereum a reçu une mise à niveau, et les investisseurs s’attendent donc à ce que le prix de la crypto-monnaie Ether monte en flèche. Aujourd’hui, son prix avoisine les 2 640 dollars et les experts le considèrent comme l’un des investissements les plus prometteurs de l’écosystème cryptographique.