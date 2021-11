Les 5 crypto-monnaies qui vont monter en flèche selon un expert renommé

La quête pour investir dans la prochaine licorne n’a pas cessé et un expert renommé en crypto-monnaies nous donne cinq noms à considérer si nous sommes tentés de jouer nos économies dans les crypto-monnaies.

Au cours des cinq dernières années, nous avons lu et entendu que la prochaine crypto-monnaie qui explosera est juste au coin de la rue. Qu’en investissant 100 euros, on peut devenir riche. Et que parier sur de l’argent créé sur la base de la blockchain est l’avenir.

Et la réalité est que de nombreuses personnes ont gagné de l’argent au cours de ces années. Certains sont même devenus millionnaires. Mais il est également vrai que c’est de plus en plus difficile et que les marges bénéficiaires sont plus faibles car plus rien n’explose.

Pourtant, l’espoir est permis, c’est du moins ce que nous assure Rudá Pellini, cofondateur de Wise&Trust et auteur du best-seller The Future of Money.

Cet expert nous a donné cinq noms à suivre de près si l’on veut gagner quelques euros.

Sans plus attendre, voyons les devises qu’il vous conseille d’avoir sous la main, car leur croissance est une question d’heures :

SOL, de la blockchain Solana : L’un des rares à ne pas être tombé le jour noir où le Salvador a fait l’annonce de l’introduction du Bitcoin comme monnaie légale. Selon l’expert, il pourrait augmenter jusqu’à 469 % et atteindre 761 euros. Il est actuellement de 130 euros.

Avalanche : Son jeton est AVAX et est un autre rival possible d’Ethereum. Il vaut actuellement 44,46 euros après avoir perdu 11,2% depuis le 12 septembre et tout porte à croire qu’il va bientôt repartir à la hausse.

Synthetix Network Token (SNX) : cette crypto-monnaie permet de négocier des actifs synthétiques et pourrait croître de 158%, ce qui la porterait à 29,60 euros quand elle est actuellement à 11,39 euros.

Curve : Il s’agit du jeton de la bourse décentralisée Curve Finance et pourrait doubler sa valeur, qui s’élève actuellement à 2,43 euros.

Matic : Il est à 1,12 € après plusieurs jours de baisse, donc l’expert encourage à y investir car il est prêt à inverser sa tendance et, jusqu’à présent, il semble avoir raison.

Ces cinq pièces, qui, comme vous l’avez peut-être remarqué, ne sont pas les plus célèbres, sont celles qui ont été choisies par Rudá Pellini pour être les prochaines licornes possibles, donc si vous étiez à la recherche de nouvelles pièces, elles pourraient vous intéresser.

Mais, comme nous le disons toujours, parier de l’argent sur les crypto-monnaies n’est pas sûr, personne ne peut garantir un bénéfice et cela peut finir dans le noir. Toutefois, on dit que si l’on ne prend pas de risque, on ne gagne pas.

