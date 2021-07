Les 5 pays les plus prêts à adopter massivement l’utilisation du Bitcoin

Une nouvelle étude préparée par des experts du secteur des crypto-monnaies précise quels sont les pays et territoires de la planète qui, aujourd’hui, sont plus prêts à assumer une large utilisation des crypto-monnaies.

Le classement, publié par le groupe d’information Crypto Head, prend en considération le nombre et la disponibilité des distributeurs automatiques de billets dans chaque pays, l’attitude juridique des gouvernements à l’égard de la possession de crypto-monnaies par les citoyens et de leur utilisation dans le secteur bancaire, ainsi que le nombre et la dynamique des recherches Internet sur les crypto-monnaies, un indicateur de l’intérêt et de la demande dans ce secteur.

Les États-Unis sont en tête de cet indice avec 7,13 points sur une possibilité de 10. Ils possèdent le plus grand nombre de distributeurs automatiques de billets au monde (17 000) et autorisent la détention de crypto-monnaies et leur utilisation dans les banques, à quoi s’ajoute une augmentation de 140 % des recherches thématiques sur le Web l’année dernière.

L’île méditerranéenne de Chypre arrive en deuxième position avec 6,47 points, en raison de la plus forte proportion de citoyens intéressés par les crypto-monnaies (34 %) et de l’autorisation de l’utilisation et de la possession de crypto-monnaies.

La troisième place est occupée par Singapour, avec 6,3 points. Ce pays asiatique compte plus de 30 000 recherches pour 100 000 habitants et ses lois autorisent également l’achat et l’utilisation de cryptoactifs. Bien qu’elle ne compte que 10 distributeurs automatiques de crypto-monnaies, le ratio est de un pour 73 kilomètres carrés, compte tenu de la taille du pays.

Ils sont suivis par Hong Kong, pour avoir facilité la forte concentration démographique dans une petite zone avec un accès à 124 guichets automatiques ; et le Royaume-Uni, pour son intérêt croissant pour ce secteur, pour avoir le troisième plus grand nombre de guichets automatiques et pour l’environnement juridique favorable aux crypto-monnaies.

Sur les 76 territoires qui accumulent des données dans toutes les catégories analysées dans l’étude, les endroits les moins prêts pour les crypto-monnaies sont le Groenland, la Nouvelle-Calédonie, l’Arabie saoudite, Nauru et l’Uruguay.