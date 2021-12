Les 5 crypto du Metaverse les plus échangées en ce moment !

Alors que le mois de décembre est généralement un mois chaud pour la crypto, la première moitié de ce mois a été assez difficile pour les marchés de crypto-monnaies. Même avec la dynamique baissière, les pièces Metaverse dominent la scène crypto avec un volume d’échange impressionnant.

5. THETA (THETA) – 159 millions de dollars

THETA se décrit comme la « blockchain vidéo et de divertissement de nouvelle génération alimentée par vous« . Elle comprend une place de marché NFT et un code entièrement open-source disponible sur Github.

THETA présente des partenaires impressionnants pour ses nœuds de validation d’entreprise, notamment Google, Sony, Samsung, Binance, Blockchain, et plus encore.

Selon Le site officiel de THETA: « La blockchain Theta est la seule infrastructure de bout en bout pour le streaming et la diffusion vidéo décentralisés qui apporte des solutions à la fois techniques et économiques. »

Dans l’actualité récente, THETA a reçu une attention significative lorsque Katy Perry a annoncé son tout premier drop NFT, exclusif avec le réseau THETA.

Let’s look back as we move forward to 🍄#PLAY🍄 My ✨FIRST EVER✨ digital collectible NFT drop w/ @Theta_Network & @ThetaDrop officially goes live tomorrow @ 1pm PT! Sign up @ https://t.co/prMi6m4E0s now to register and pre-fund so u can jump on some limited edition NFTs! 🦁👀 pic.twitter.com/yIS7GKBq4N — KATY PERRY (@katyperry) December 14, 2021

THETA se négocie à 3,98 $, en hausse de 3 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 3,93 milliards de dollars, avec un volume de transactions sur 24 heures de 159 millions de dollars.

4. Enjin Coin (ENJ) – 228 millions de dollars

Enjin Coin fait son entrée dans l’espace Metaverse avec sa chaîne Efinity. Fondée en 2009, ENJ est le jeton ERC20 qui alimente la plateforme Enjin. L’objectif de la plateforme Enjin est de : « faciliter l’utilisation de jetons non fongibles (NFT) par les particuliers, les entreprises et les marques ».

Enjin se concentre actuellement sur le côté NFT des choses, car tout le monde peut maintenant acheter, vendre et échanger des NFT sur la plateforme. L’objectif est de rendre les NFT accessibles à tous et de faciliter la participation à l’écosystème.

Efinity est la blockchain du Metaverse d’Enjin. Le mois dernier, Enjin a annoncé un fonds de 100 millions de dollars pour accélérer le développement de l’écosystème Metaverse d’Efinity.

Dans l’actualité récente, Efinity cherche à étendre son infrastructure Metaverse pour l’écosystème Polkadot. Efinity a déjà des intégrations avec Microsoft, Samsung et Ubisoft, car c’est l’un des projets les plus sous-estimés à l’heure actuelle.

Alors qu’Enjin a une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars, la valorisation d’Efinity est de 175 millions de dollars. Comme l’équipe d’Enjin continue d’intégrer et de développer la blockchain d’Efinity, il ne fait aucun doute que les deux projets peuvent voir une augmentation significative de leur valorisation.

3. Axie Infinity (AXS) – 345 millions de dollars

Nous ne pouvons pas parler des meilleures pièces du Metaverse sans mentionner Axie Infinity. Axie Infinity est l’un des jeux basés sur la blockchain les plus populaires, si populaire en fait que l’équipe derrière le jeu a construit une blockchain entière spécifiquement pour le jeu.

La blockchain s’appelle Ronin et est une sidechain d’Ethereum. Ronin comporte également un échange décentralisé à part entière appelé Katana, offrant des services similaires à Uniswap et PancakeSwap.

Axie Infinity est l’exemple parfait d’un jeu qui crée son propre écosystème et dont la valeur et la popularité augmentent. Il comporte également un jeton ERC-20 – AXS – utilisé comme monnaie sur la plateforme Axie Infinity. AXS vous permet d’interagir avec la plateforme, d’acheter, de vendre et d’échanger des Axies.

Les Axies sont des monstres dotés de caractéristiques spécifiques et peuvent être améliorés ou échangés. Les joueurs peuvent utiliser leurs Axies pour affronter d’autres joueurs dans une arène et gagner des récompenses.

Axie Infinity possède certains des meilleurs designs de tous les projets du Metaverse. Son marché très actif explique en grande partie pourquoi AXS a enregistré un volume d’échange de plus de 345 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

2. Decentraland (MANA) – 665 millions de dollars

Decentraland est un métavers qui permet aux joueurs d’acheter des parcelles de terrain et d’explorer l’univers virtuel. Il existe une variété d’expériences disponibles, comme des casinos, des concerts, des galeries, et bien plus encore.

Decentraland est ouvert au public depuis février 2020 et est le projet de Metaverse 3D le plus ancien en crypto. Le seul autre projet qui s’approche de ce que Decentraland a à offrir est The Sandbox, actuellement évalué à plus de 6,9 milliards de dollars avant leur lancement alpha.

MANA est la deuxième pièce Metaverse la plus échangée aujourd’hui, avec un volume d’échange de plus de 600 millions de dollars. Sa capitalisation boursière est de 5,68 milliards de dollars, ce qui montre l’intérêt que suscite ce projet.

1. The Sandbox (SAND) – 1,16 milliard de dollars

The Sandbox présente un Metaverse en 3D, permettant aux utilisateurs d’acheter des parcelles de terrain et de les monétiser. The Sandbox offre également une expérience gamifiée qui comprend des quêtes, des jeux et des défis pour gagner des récompenses.

Contrairement à Decentraland qui est en ligne depuis février 2020, The Sandbox a récemment lancé son Alpha le 29 novembre.

Le Sandbox offre des expériences et une disposition générale similaires à celles de Decentraland. Les deux ont un Hub central permettant aux joueurs de voyager vers différentes îles. Les deux ont des PNJ et diverses structures interactives dans le jeu, permettant aux joueurs d’accomplir des quêtes, de fabriquer des objets, etc.

SAND est la crypto-monnaie du Metaverse la plus échangée aujourd’hui, avec un volume d’échange dépassant le milliard de dollars au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 4,28 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième plus grande monnaie du Metaverse de cette liste.