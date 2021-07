Bitcoin : Les plus grands vols de l’histoire de 627 millions à 25 milliards de dollars !

L’histoire du bitcoin a été marquée par des étapes importantes, des mystères, des figures emblématiques et une croissance de l’adoption qui a attiré même ses plus grands détracteurs. Cependant, tout n’a pas été positif. Le bitcoin, monnaie fiduciaire dont la valeur ne cesse de croître, a attiré de gros investisseurs. Il a également attiré d’innombrables escrocs, pirates et voleurs.

L’histoire des vols majeurs de BTC nous a laissé des pertes de plusieurs millions de dollars, bien que la valeur en dollars de chaque vol dépende du prix de la crypto-monnaie à ce moment-là.

Si nous définissons les vols en termes de bitcoins plutôt que de leur valeur en dollars, la perspective change complètement. L’offre de BTC est limitée, et il ne peut y avoir que 21 millions d’unités au total. Par conséquent, le vol de dizaines de milliers de bitcoins représente un pourcentage élevé du nombre total de pièces en circulation.

Rien que parmi les cinq plus grands vols de l’histoire, les criminels ont eu accès à environ 1 million de BTC. C’est-à-dire environ 5 % des bitcoins qui pourraient être émis au total.

7. Bitstamp (environ 19 000 BTC en 2015).

Alors qu’une grande partie du monde célébrait l’arrivée d’une nouvelle année, pour l’univers des échanges de bitcoins, l’arrivée de 2015 a apporté avec elle l’un des plus grands vols de BTC de l’histoire.

Le 4 janvier de la même année, Bitstamp a annoncé le vol de ” au moins de 19 000 BTC “, sans préciser le montant final volé. Le système de portefeuille de la bourse a été compromis par un piratage, comme l’a révélé la société elle-même à l’époque. Au moment du vol, ce chiffre équivalait à un peu plus de 5 millions de dollars. Aujourd’hui, avec un BTC à plus de 33 000 dollars, ce vol s’élèverait à plus de 627 millions de dollars!

“Cette violation représente une petite fraction des réserves totales de bitcoins de Bitstamp, dont la grande majorité est détenue dans des systèmes de stockage à froid hors ligne sécurisés“, assurait alors la bourse.

Après ce vol, Bitstamp a réussi à se rétablir et à rester à flot. Aujourd’hui, elle reste l’une des bourses les plus reconnues dans l’écosystème du bitcoin et des autres crypto-monnaies, en plus d’être une référence pour le prix du BTC.

De même, la bourse se classe parmi les 20 premières au monde, avec des volumes d’échanges quotidiens supérieurs à 200 millions de dollars.

Plus de 5 ans après cet incident, Bitstamp a inclus dans son offre une police d’assurance qui protège les fonds des utilisateurs et les couvre contre les pertes dues au vol ou à la fraude.

6. Bitfloor (24 000 BTC en 2012)

Basée à New York Bitfloor était une bourse d’échange de bitcoins pendant les premiers jours de négociation de la cryptomonnaie. En septembre 2012, le fondateur de la plateforme, Roman Shtylman, a signalé le vol d’environ 24 000 bitcoins (environ 260 000 dollars à l’époque et plus de 800 millions de dollars aujourd’hui).

Par le biais du forum BitcoinTalk, le dirigeant a exposé qu’un hackeur avait réussi à obtenir une copie des clés privées des portefeuilles de sa bourse après avoir piraté ses serveurs. “En utilisant ces clés, ils ont pu transférer les pièces. Cette attaque a pris la grande majorité des pièces que BitFloor avait en main“, a ajouté Shtylman.

L’histoire de BitFloor n’a pas connu la même issue heureuse que celle de Bitstamp. En avril 2013, le site a été fermé. Contrairement à la notification du vol, cette fois-ci, elle n’a pas été rendue publique, mais un courriel a été envoyé aux utilisateurs de la plateforme.

5. Bitcoinica (43 000 BTC en 2012).

Peu de temps avant l’affaire Bitfloor, la victime était Bitcoinica. Dans ce cas, l’attaquant a également eu accès aux clés privées des portefeuilles de la bourse après avoir violé le service d’hébergement sur lequel le site web fonctionnait.

Par le biais de BitcoinTalk, la liste des adresses consultées par les attaquants a été publiée. Près d’une douzaine d’entre eux ont été vidés, avec le vol de 2 000 à 20 000 bitcoins. Au total, le chiffre atteint 43 554 BTC.

Bitcoinica ne s’est pas non plus remis de ce vol. La même année, la société a cessé ses activités et est passée à l’histoire. Au moment du vol, l’équivalent en monnaie fiduciaire était d’environ 215 000 $. Maintenant, il s’agirait d’environ 1,5 milliard de dollars.

WoToken (46 000 BTC en 2020)

L’année 2020 nous a fait découvrir un système de ponzi qui a réussi à s’emparer de l’équivalent de plus d’un milliard de dollars en bitcoins et autres crypto-monnaies après avoir attiré plus de 700 000 personnes sur sa prétendue plateforme d’investissement.

Bien que WoToken ait été mis en lumière cette année-là, l’escroquerie s’est déroulée de 2018 à 2019. Pendant le court laps de temps où le système a fonctionné, ses créateurs ont réussi à conserver environ 46 000 BTC.

WoToken offrait des rendements extrêmement élevés sur l’investissement de ses clients, grâce aux opérations d’un prétendu “algorithme de négociation” qui était chargé d’extraire des revenus des dépôts de ses clients. En réalité, les paiements qui ont eu lieu provenaient de l’argent des autres investisseurs.

Les opérateurs de l’arnaque ont été arrêtés par les autorités chinoises et condamnés à la prison en octobre 2020.

3. Africrypt (69 000 BTC en 2021)

Le plus récent des vols de notre liste a eu lieu en Afrique du Sud en juin 2021. Cette fois, ce sont les utilisateurs d’une plateforme d’investissement en bitcoins appelée Africrypt qui ont été touchés.

Initialement, ses deux fondateurs, les frères Ameer et Raees Cajee, étaient portés disparus. Avec eux, quelque 69 000 bitcoins ont également disparu des coffres de la plateforme.

Tout a commencé à la mi-avril, lorsque Ameer a informé les utilisateurs d’un piratage présumé au cours duquel les fonds auraient été perdus. Cependant, certains détails de la notification ont déclenché des signaux d’alarme chez les clients les plus sceptiques d’Africrypt. En particulier, le fait qu’on leur ait demandé de ne pas signaler le vol aux autorités.

Une poignée de ces clients ont retenu les services d’un cabinet d’avocats pour traiter l’affaire et enquêter sur ce qui s’était passé. Dans les semaines qui ont suivi, les avocats ont essayé en vain de localiser les frères.

Peu après l’annonce de la nouvelle, Raees est réapparu en public, a maintenu sa plainte pour piratage et a assuré que lui et son frère retourneraient en Afrique du Sud pour une convocation au tribunal le 19 juillet.

2. Bitfinex (120 000 BTC en 2016)

Un autre marché d’échange qui se maintient à ce jour, bien qu’il ait subi un vol en masse il y a quelques années, est Bitfinex. Le 2 août 2016, la société a signalé sur son blog la découverte d’une faille de sécurité qui a affecté plusieurs de ses portefeuilles BTC.

Au total, l’attaque a fini par coûter 119 756 bitcoins à la plateforme. Zane Tackett, directeur de la communauté et du développement des produits de Bitfinex, a confirmé le montant par le biais d’un post sur la communauté Bitcoin du réseau social Reddit, comme le rapporte ce journal.

Seuls les portefeuilles de bitcoins ont été compromis pendant l’attaque. Les autres crypto-monnaies échangées sur la bourse n’ont pas été volées dans le processus.

Bitfinex reste à ce jour l’un des principaux échanges de crypto-monnaies au monde, avec plus de 300 millions de dollars échangés quotidiennement depuis le début de l’année 2021.

1. Mt. Gox 2 (744 000 BTC en 2014)

Dans son histoire, le pionnier des échanges de bitcoins, Mt. Gox, a subi quelques vols de milliers de bitcoins. Cependant, le deuxième cas est probablement le pire de tous les temps.

Pour l’instant, c’est le cas. Au vu de la quantité de BTC volés sur la plateforme et de la hausse constante du prix de la crypto-monnaie, il semble peu probable que nous assistions à nouveau à un vol de plus de 744 000 BTC, comme cela est arrivé à cet échange en 2014.

Selon un audit, le vol se poursuivait régulièrement depuis longtemps avant que la perte de tous ces bitcoins ne soit signalée. Le fondateur de la bourse, Mark Karpèles, a été accusé d’être à l’origine de la disparition des BTC. Certaines théories soutiennent encore qu’il s’agit d’un piratage, tandis que d’autres évoquent une grande fraude. À ce jour, les plans de remboursement des personnes concernées sont toujours en cours de discussion.

Si le vol avait eu lieu aujourd’hui, nous ne parlerions pas seulement de la plus grosse perte en BTC mais en fiat : le chiffre équivaudrait à plus de 25 milliards de dollars, le prix du bitcoin étant supérieur à 34 000 dollars ce samedi 3 juillet 2021. Et c’est sans compter les 25 000 autres BTC volés sur la même plateforme en 2011.

Ce montant est bien plus élevé que le produit intérieur brut (PIB) de dizaines de pays, dont le Honduras, le Salvador et d’innombrables nations d’Afrique, des Caraïbes et d’Asie, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques.