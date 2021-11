Les baleines du bitcoin profitent de la chute des prix pour acheter pour plus de 180 milliards de dollars de BTC

Les baleines ont commencé à accumuler des BTC grâce au plongeon sous les 60 000 dollars. D’après les données de IntoTheBlock, le nombre d’adresses BTC détenant des bitcoins depuis plus d’un an a atteint un niveau record.

Le prix du bitcoin est passé sous la barre des 57 000 $ le 18 novembre, et l’accumulation par les baleines non échangeuses a atteint un sommet. La troisième plus grande baleine non boursière a accumulé 3038 jetons Bitcoin en quatre transactions, pour une valeur de 180 milliards de dollars.

Colin Wu, un journaliste chinois spécialisé dans les crypto-monnaies, l’a signalé dans un tweet :

According to BitInfoCharts, Bitcoin's third largest non-exchange whale address (1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ) has bought a total of 3038 BTC in batches for four consecutive days since the 16th, with an average price of approximately $59744.22. pic.twitter.com/GH1X05BI1W

Historiquement, les transactions des baleines Bitcoin ont influencé les prix du BTC. L’accumulation récente par les baleines BTC a rendu les investisseurs haussiers sur le Bitcoin.

Les traders détenant des bitcoins depuis plus d’un an ont acquis des BTC à un coût moyen de 17 750 $. Cela implique que les détenteurs sont très avantagés.

Les taux de financement du bitcoin, des paiements périodiques aux traders longs ou courts basés sur la différence entre le contrat perpétuel et les prix au comptant, ont chuté. Les taux de financement sont désormais inférieurs au niveau observé au premier trimestre 2021.

Les partisans considèrent que la baisse des taux de financement est le signe d’une diminution de l’effet de levier. Bien que le prix de l’actif ait plongé sous les 57 000 dollars, les analystes ont affirmé qu’il constitue désormais une « entrée attrayante » pour les traders.

Delphi Digital, une société de recherche, a récemment publié un rapport sur les crypto-monnaies. Le rapport affirme que :

En évaluant la récente tendance du prix du BTC, les analystes s’attendent à un rebond du bitcoin. @_Checkmatey_, un analyste en crypto-monnaies, est optimiste quant au BTC.

At the very least, one should be expecting a #Bitcoin bounce right around now.

STH-SOPR has fallen below 1, which means top-buyers are spending their $BTC at a realised loss.

When top buyers capitulate, it is historically a local bottom. pic.twitter.com/hIao9LbvqF

— _Checkmate.btc 🔑⚡🦬🌋checkonchain.com🌋 (@_Checkmatey_) November 18, 2021