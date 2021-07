Les baleines remplissent leurs coffres en profitant des liquidations

Les grands investisseurs profitent de la liquidation des bitcoins des mineurs pour accroître leurs avoirs dans un contexte de baisse de la valeur, selon les données de deux plateformes d’analyse.

Colin Wu, de CryptoQuant, note dans un graphique que ce mois-ci a vu six bonds dans les envois de bitcoins par les mineurs avec un envoi moyen de plus de 60 bitcoins et un pic d’environ 98 bitcoins dans la période de huit mois, enregistré le 17 juillet.

Pendant ce temps, le directeur des investissements du gestionnaire d’actifs Moskovski Capital a partagé sur son compte Twitter un graphique de Glassnode pour montrer l’accumulation de bitcoins par les baleines sur le marché des cryptomonnaies.

Selon le graphique, le montant actuellement détenu dans des portefeuilles contenant entre 1 000 et 10 000 bitcoins a entièrement compensé la vente déclenchée par les déclarations du PDG de Tesla, Elon Musk, et la répression du gouvernement chinois contre les crypto-monnaies, retrouvant ainsi les niveaux précédents lorsque le bitcoin valait 57 000 dollars.

