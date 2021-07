Les Bogdanoff affirment avoir participé à la création du Bitcoin

Après le fameux mème montrant l’un des jumeaux Bogdanoff au téléphone en train de dire aux baleines de déclencher un dumping du marché des crypto-monnaies, les frères Bogdanoff affirment maintenant avoir participé à l’invention de la principale crypto-monnaie bitcoin avec Satoshi Nakamoto.

Lors d’une interview animée sur L’Heure des Pros, les jumeaux Bogdanoff ont déclaré qu’en tant que mathématiciens, ils ont pu “participer à l’élaboration d’une partie du code source.”

Igor et Grichka Bogdanoff affirment avoir aidé Satoshi à élaborer le “code prédictif” du bitcoin.

Il y a une blague de longue date selon laquelle les jumeaux Bogdanoff ont le pouvoir de manipuler les marchés de crypto-monnaies après qu’un mème a commencé il y a quelques années montrant l’un des jumeaux ordonnant un dump substantiel sur le marché.

Le mème a été vu par les jumeaux, selon une interview récente sur L’Heure des Pros et une apparition récente dans l’émission de télévision française “Non Stop People.” Igor et Grichka Bogdanoff ont déclaré avoir vu le mème, et ont expliqué que Satoshi Nakamoto a probablement quelque chose à voir avec sa viralité en ligne.

“C’est probablement Nakamoto qui a fait circuler [le mème de Grichka Bogdanoff]“, a déclaré Igor Bogdanoff. Igor a ajouté :

[L’image] figurait dans toutes les blockchains entre 2010 et 2012 [et] a été téléchargée plus de 1,3 milliard de fois.

La prétendue connaissance de Satoshi, Soïtchiro Shimoda, et les deux “anciens bitcoins“.

Les jumeaux Bogdanoff sont bien connus pour leur émission de télévision scientifique intitulée “Temps X“. Depuis les années 1970, les jumeaux sont des essayistes scientifiques et si Igor a un doctorat en physique théorique, son frère a un doctorat en mathématiques.

#Bitcoin #SatoshiNakamoto #Crypto #cryptocurrency : retour aux origines. L'Instant de Luxe – Igor et Grichka Bogdanoff disent tout de leur participation à la création du Bitcoin sur Orange Vidéos https://t.co/jwshJrGM6c — Les Bogdanoff (@les_bogdanoff) June 24, 2021

Lors de la récente interview des jumeaux Bogdanoff, ceux-ci ont expliqué comment ils avaient travaillé avec l’inventeur de l’écran tactile François Mizzi et un intéressant scientifique japonais surnommé “Soïtchiro Shimoda“.

Les jumeaux affirment qu’à l’époque, ils discutaient régulièrement des idées de blockchain et de crypto-actifs avec Shimoda. Les Bogdanoffs croient que Shimoda était associé à la “personne mythique ou à un groupe de personnes” qui a inventé le bitcoin. En fait, les frères Bogdanoff affirment en outre que deux “bitcoins anciens” ont été conférés aux jumeaux en 2008.

Vous êtes nombreux à vous interroger sur notre rapport avec #Bitcoin les #Crypto et #SatoshiNakamoto Voici une part de la vérité : https://t.co/gvcbL0WW5U via @InTheFame #cryptocurrency — Les Bogdanoff (@les_bogdanoff) June 24, 2021

“Igor et moi, en tant que mathématiciens, avons pu participer à l’élaboration d’une partie du code source [du bitcoin], en particulier le “code prédictif”“, a déclaré Grichka Bogdanoff à son interlocuteur.

Au cours des deux interviews, les jumeaux Bogdanoff ont également révélé qu’ils possédaient de l’ethereum (ETH). Dans un avenir proche, les jumeaux qui sont bien connus dans les mèmes et les conspirations, ont déclaré qu’ils allaient lancer un nouvel actif cryptographique appelé “Exo Coin.“