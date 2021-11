Les chances que l’Ethereum atteigne 11K$ d’ici la fin 2021 ?

La récente fluctuation du prix de l’Ethereum reflète étroitement le modèle de prix du Bitcoin en 2017, selon Raoul Pal. En décembre 2017, Bitcoin est passé de 6 000 à 19 000 dollars en un mois et demi.

Maintenant, l’Ethereum n’est pas à 6k$. Mais comme il semble imiter la trajectoire du BTC, nous pouvons examiner les deux directions pour anticiper l’ETH. La première technique consiste à visualiser une hausse de 236 % de l’ETH. Deuxièmement, quelle hausse est nécessaire pour que l’ETH atteigne 19 000 $ ?

Now, I don't expect perfection but with all the other analysis I have done, something like a 100% to 300% rally is highly probable into year end. Nothing is a cert.

After that, its a tougher call but I think it possibly elongates and sees significantly higher prices.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) November 17, 2021