Les cinq personnes les plus influentes dans le domaine des crypto-monnaies en 2021

Les influenceurs, les célébrités et les investisseurs du secteur ont appris à aimer les crypto-monnaies, mais les NFT et les DAO. De même, certains pays se sont réchauffés aux crypto-monnaies, le Salvador faisant du bitcoin une monnaie légale. En revanche, d’autres pays ont freiné l’essor des crypto-monnaies.

Alors que l’écosystème des crypto-monnaies est encore en développement et en évolution, de nombreuses personnalités ont joué et continuent de jouer un rôle clé dans son adoption par le grand public. Découvrons les cinq personnes les plus influentes dans le domaine des crypto-monnaies et pourquoi la crypto-monnaie est grandement influencée par un réseau d’individus.

Comment et pourquoi les crypto-monnaies sont-elles influencées ?

En général, les crypto-monnaies peuvent prendre de la valeur sur les plateformes d’échange. Sa valeur augmente en fonction de l’offre et de la demande. L’offre d’une crypto-monnaie dépend du nombre de nouvelles pièces qui sont extraites et du nombre de propriétaires actuels qui veulent vendre leurs pièces. Mais des personnes connues peuvent influencer les réactions aux crypto-monnaies.

Elon Musk est probablement l’influenceur le plus connu dans le monde de la crypto. Musk est la clé de l’histoire de la volatilité en mai 2021 et de l’histoire générale des hauts et des bas de la valeur des crypto-monnaies notamment le Bitcoin et le Dogecoin.

Des influenceurs tels que feu John McAfee, Anthony Pompliano, Vitalik Buterin, Roger Ver, entre autres, changent la façon dont les gens voient les crypto-monnaies. Chaque secteur a ses influenceurs. Les personnes font bouger les gens et les choses. Nous ne pouvons pas retirer le facteur humain des crypto-monnaies.

Les 5 personnes les plus influentes dans le domaine des crypto-monnaies en 2021

Vitalik Buterin : Valik Buterin est le cofondateur d’Ethereum et l’un des plus jeunes crypto-milliardaires du monde. Connu pour son travail dans Ethereum, Buterin a également été impliqué dans la communauté Bitcoin en tant qu’écrivain et développeur. Buterin a été nommé la personne la plus influente en crypto pour 2021, selon le magazine Time.

Michael Saylor : Michael Saylor est le fondateur, président et PDG de MicroStrategy, société de logiciels d’analyse d’entreprise et de mobilité, qui a investi 425 millions de dollars dans le bitcoin comme alternative plus sûre à l’or selon lui. Il a également créé Saylor Academy – une plateforme d’éducation en ligne gratuite.

Sam Bankman-Fried : Sam Bankman-Fried avec une fortune de 8,7 milliards de dollars, ce diplômé du MIT de 29 ans est le fondateur d’Alameda Research et de FTX exchange. Il est le milliardaire crypto le plus riche à ce jour et a fait de sa plateforme FTX l’une des plus importante au monde.

Changpeng Zhao : Changpeng Zhao est le PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en volume, lancée en 2015. Il était numéro trois sur la liste Forbes 2018 des personnes les plus riches en crypto-monnaies. Auparavant, il a été chef du développement chez Blockchain et directeur de la technologie chez OK Coin. Il a également développé des logiciels de trading chez Bloomberg et à la bourse de Tokyo.

Barry Silbert : Barry Silbert est le fondateur et le PDG de blockchain Digital Currency Group, société mère de CoinDesk, Grayscale, Genesis, Foundry et Luno. Auparavant, il a été le fondateur et le PDG de SecondMarket (racheté par le NASDAQ). Barry Silbert continue de favoriser l’adoption des crypto-monnaies, les institutions rejoignant de plus en plus le marché des crypto-monnaies, qui représente désormais 1 000 milliards de dollars.

En conclusion, le rôle des influenceurs dans la croissance des crypto-monnaies est un élément qui ne peut être supprimé. Les crypto-monnaies sont basées sur une communauté et dans chaque communauté, il y a des leaders bien informés qui guident et influencent les opinions des gens vers certains concepts.

Les influenceurs ont été le canal de prédilection pour tout produit ou service travaillant sur les crypto-monnaies. Les principaux influenceurs du secteur façonnent les convictions des gens dans l’industrie des crypto-monnaies et c’est ainsi que cela doit être.