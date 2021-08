Les “Crypto Meme”, Dogecoin, Baby Doge et Safe Moon s’effondrent définitivement !

Certaines des monnaies mèmes les plus populaires de l’industrie cryptographique – Dogecoin, Baby Doge et Safe Moon – sont toutes en baisse cette semaine.

Dogecoin – l’une des crypto-monnaies les plus célèbres en raison de la fascination d’Elon Musk pour cette pièce – est en baisse d’environ 4 % sur la journée et sur la semaine dernière.

Bien que cela puisse ne pas sembler terrible, le Dogecoin connaît un mois terrible, chutant de près de 20 % au cours des 30 derniers jours, passant d’un prix de 0,25 $ à 0,19 $. Au cours de cette période de 30 jours, le créateur de Dogecoin, Jackson Palmer, a déclaré que les crypto-monnaies étaient la proie des “désespérés et des naïfs sur le plan financier“.

“Après des années à l’étudier, je crois que les crypto-monnaies sont une technologie intrinsèquement de droite, hyper-capitaliste, construite principalement pour amplifier la richesse de ses partisans par une combinaison d’évitement fiscal, de diminution de la surveillance réglementaire et de rareté artificiellement appliquée“, a-t-il tweeté.

Cryptocurrency is like taking the worst parts of today's capitalist system (eg. corruption, fraud, inequality) and using software to technically limit the use of interventions (eg. audits, regulation, taxation) which serve as protections or safety nets for the average person.

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021