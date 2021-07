Les frais et les transactions d’Ethereum augmentent à cause de Shiba Inu, Tether et Uniswap

Comme en mai, Shiba Inu est le plus gros consommateur gaz sur le deuxième plus grand réseau, car il a lancé ShibaSwap. Les NFTs à travers Axie Infinity et OpenSea, et MetaMask sont également les contributeurs.

Les transactions quotidiennes sur le réseau Ethereum dépassent à nouveau 1,35 million, alors qu’elles étaient tombées juste au-dessus de 1 million, mais toujours en dessous du pic de 1,7 million atteint début mai.

Les frais connaissent également un pic, les frais de transaction moyens se rapprochant de 10 dollars après être tombés à 2,33 dollars fin juin. Au plus fort du mois de mai, ils avaient dépassé les 70 dollars.

De plus, les frais de gaz enregistrent une hausse à 55 Gwei après avoir chuté et être restés à un chiffre pendant quelques semaines en juin.

Selon Etherscan, Tether et Uniswap sont les plus gros consommateurs de gaz aujourd’hui, suivis par les adresses appartenant au projet de monnaie Shiba Inu. En 5ème et 9ème position, on trouve à nouveau le projet SHIB, le tout représentant plus de 18% d’utilisation au cours des dernières 24 heures.

Comme en mai, mardi, le projet SHIB était le plus gros consommateur de gaz et se trouvait également aux 3e et 5e places, comme l’a noté le négociant en crypto-monnaies Joe McCann.

So you may be asking yourself, what just kicked of #DeFi season?

Look no further than your favorite dog coin, $SHIB.

Shiba Inu coin is currently the number #1, #3, and #4 biggest $ETH gas guzzlers on Ethereum

Thread…

— Joe McCann ◎ (@joemccann) July 6, 2021