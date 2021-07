Les jeux Crypto les plus attendus et les opportunités à ne pas rater !

Les jeux en cryptomonnaie ne peuvent que s’améliorer, et la prochaine vague d’expériences basées sur la blockchain s’annonce très attrayante.

Nous avons déjà vu l’impact de la blockchain sur les jeux vidéo

Avec l’avènement des jetons non fongibles (NFT), des actifs numériques uniques liés au contenu du jeu, les joueurs peuvent acheter et posséder des objets dans le jeu – et les vendre, tout comme des biens physiques.

Cependant, l’avenir semble encore plus prometteur pour les jeux en cryptomonnaie.

De nombreux jeux en crypto-monnaie sont actuellement en cours de développement et promettent d’offrir de nouvelles expériences de jeu. Voici les jeux en crypto à venir auxquels nous sommes les plus impatients de jouer dans les mois à venir.

1 The Sandbox

The Sandbox a commencé sa vie en tant que jeu mobile acclamé par la critique en 2012, mais il adopte une approche entièrement différente pour sa nouvelle version 2021. Il est désormais en 3D et repose sur la blockchain. Cette suite de création de jeux basée sur le voxel vous permet de concevoir et de monétiser des actifs, des environnements et des expériences uniques, et de les partager avec d’autres utilisateurs.

La blockchain permet de vendre les ressources créées, de gagner et de dépenser de la monnaie SAND et d’acheter des terrains permanents dans le jeu. Avant même son prochain test alpha public, The Sandbox a déjà gagné des millions en vendant des LAND et d’autres objets NFT, et a attiré de grandes marques comme The Walking Dead et des partenaires comme Square Enix et les jumeaux Winklevoss de Gemini. Il est en passe de devenir l’un des plus grands jeux de blockchain.

2 – SkyWeaver

Le premier titre d’Horizon Blockchain Games est un jeu de cartes à collectionner appelé SkyWeaver, qui bénéficie à la fois d’un investissement et d’un coup de pouce sur les réseaux sociaux de la part du cofondateur et président exécutif de Reddit, Alexis Ohanian. Comme son rival Gods Unchained sur PC, SkyWeaver repose sur le principe de jeu de Hearthstone de Blizzard Entertainment, qui consiste à assembler un deck et à affronter d’autres joueurs en ligne.

Plutôt que de vendre des booster packs contenant des cartes aléatoires, SkyWeaver, basé sur la blockchain Ethereum, proposera des cartes individuelles à des prix fixes. Les utilisateurs pourront ensuite vendre et échanger à leur guise en utilisant une interface de marché intégrée. SkyWeaver sera jouable sur mobile, PC et web, et est actuellement en bêta privée sans date de sortie annoncée.

3 – Hash Rush

Hash Rush est présenté comme un jeu “play-to-earn” qui associe un jeu de stratégie en temps réel à un noyau de blockchain Ethereum. Vous devez construire une base et tenter de défendre votre colonie et vos crypto-cristaux contre les attaques à venir. Vous voulez plus de Crypto Crystals ? Bien sûr, vous le voulez. Vous pourrez en extraire des “veines de crypto-monnaie” dans l’univers du jeu.

Des campagnes de primes spécialisées vous permettront de gagner des récompenses sous forme de jetons que vous pourrez vendre et échanger librement comme vous le souhaitez.

Le jeu pour PC a un style visuel superbe et semble offrir beaucoup de possibilités au-delà de l’exploitation minière, même si nous sommes curieux de voir si la boucle de jeu principale offre plus d’attrait que l’accumulation massive.

Hash Rush fait actuellement l’objet d’un test de pré-lancement fermé, auquel vous pouvez vous inscrire, mais la date de sortie de la version complète n’est pas encore connue.

4 – Big Time

Alors que les jeux en crypto-monnaies commencent à prendre de l’ampleur et à trouver un public, nous voyons de plus en plus de développeurs venir de l’espace de jeu traditionnel. C’est le cas de Big Time Studios, une nouvelle startup composée de vétérans de Call of Duty, Fortnite et d’autres grandes franchises, qui a levé 21 millions de dollars pour créer une aventure de jeu de rôle en ligne alimentée par NFT, appelée Big Time.

Ce que nous avons vu jusqu’à présent semble somptueux et magnifique, et d’une portée plus grande que les précédents jeux alimentés par la blockchain – ce qui est logique, étant donné l’expérience et le financement de l’équipe. Nous verrons s’ils parviennent à créer une expérience aussi fascinante que celle des jeux de rôle en ligne traditionnels, à laquelle s’ajoute désormais l’attrait des objets NFT rares.

Big Time disposera également de processus de garde NFT simplifiés pour les utilisateurs qui ne veulent pas s’embarrasser d’un portefeuille. Le jeu sera lancé en accès anticipé en 2022.

5 – Guild of Guardians

Guild of Guardians est un jeu mobile d’exploration de donjons qui fait fureur et dont la liste d’attente compte plus de 135 000 personnes au moment où nous écrivons ces lignes. Ce jeu d’action coopératif verra les joueurs s’unir pour frapper des monstres et gagner des récompenses en crypto, et il a déjà généré des millions de dollars de ventes NFT avant même que le jeu soit jouable publiquement.

Le créateur de Gods Unchained, Immutable, s’est engagé à publier le jeu basé sur Ethereum, et le géant du jeu Ubisoft le soutient : Stepico, le développeur de Guild of Guardians, fait partie de son programme d’accélération Entrepreneurs Lab. Entre le format mobile et les combats passionnants en déplacement, ce jeu pourrait aider la blockchain et le jeu “play-to-earn” à pénétrer beaucoup plus loin dans le grand public. Attendez-vous à le voir en 2022.

6 – Infinite Fleet

Le bitcoin n’est pas le domaine de prédilection de la plupart des jeux blockchain, ce qui fait d’Infinite Fleet une anomalie intrigante dans cette liste.

Développé par Pixelmatic et publié par Exordium, Infinite Fleet est un jeu de combat spatial massivement multijoueur en ligne (MMO) sur PC, piloté par des NFT, qui seront utilisées pour les vaisseaux spatiaux à collectionner dans le jeu.

La sidechain de Liquid Network sera utilisée pour aider le jeu à s’adapter à un nombre potentiellement important de joueurs sans avoir à faire face aux limitations de débit de Bitcoin. Le jeu a déjà levé quelque 7,2 millions de dollars de fonds en avril 2021.

Nous n’avons pas encore vu grand-chose de la jouabilité réelle, avant un test bêta prévu pour la fin de 2021, mais le look inspiré de l’anime est attrayant et le projet a définitivement de l’ambition.