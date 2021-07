Les légendes du football arrivent sur Binance sous la forme de NFTs

L’échange de bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies avec le plus grand volume sur le marché, Binance, continue d’ajouter de nouveaux objets de collection sous forme de jetons non tangibles (NFT), sur sa place de marché nouvellement ouverte.

Cette fois, la bourse commencera à vendre la collection appelée Return of Legends S1, le 8 juillet. Les objets à collectionner seront des légendes du football : Michael Owen, Rivaldo et José María Gutiérrez “Guti“.

Chaque jeton, qui donne accès à une carte numérique, comportera l’image des célèbres joueurs accompagnée de leurs autographes respectifs.

“La collection Return of Legends S1 est l’une des plus ambitieuses à ce jour, et constitue le début de nos efforts pour créer le métavers ultime du football NFT“, a déclaré Binance dans un communiqué.

Une partie de l’offre de Binance avec les footballeurs NFT comprend également ce qu’ils ont appelé des “boîtes mystères”.

The first-ever #Binance NFT mystery box launches at 12pm UTC today! That's in less than four hours.

Each box will cost 20 #BUSD. They will be sold on a first-come, first-served basis.

Inside the first boxes: @tokidoki pic.twitter.com/avo0je7r9Q

— Binance (@binance) June 24, 2021