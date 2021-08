Les NFT d’Ethereum Pet Rock se vendent à plus de 100 000 $

Les détracteurs des NFT qualifient le boom du marché de cette année d’effet de mode, ou de bulle éphémère prête à éclater. Eh bien, voici un mélange d’une mode perçue comme telle et de l’un des meilleurs exemples historiques d’une mode avérée – et ces propriétaires de NFT gagnent de l’argent.

Frappé sur la blockchain Ethereum, EtherRock est une série de 100 images NFT de roches. Elles sont toutes de conception identique, à l’exception des variations de couleur, et s’inspirent de l’engouement pour les jouets Pet Rock qui a explosé à la fin de 1975. Cependant, elles ne sont pas toutes nouvelles et n’ont pas été conçues comme un clin d’œil à l’engouement du marché NFT de cette année : elles ont été lancées pour la première fois fin 2017.

Ils n’étaient pas populaires à l’époque, cependant, et la plupart des NFT sont restés non réclamés pendant des années. Mais le projet NFT précoce négligé a récemment été redécouvert et a pris de la vitesse au cours de la semaine dernière, alors que les utilisateurs d’Ethereum ont frappé les pierres restantes. Même l’investisseur, l’influenceur de médias sociaux et l’entrepreneur NFT Gary Vaynerchuk a tweeté à ce sujet tout en discutant de l’avantage de la valeur ajoutée d’être un projet NFT précoce.

Maintenant, les prix secondaires s’envolent. Au cours du week-end, deux Ether Rocks se sont vendus pour plus de 100 000 dollars d’Ethereum chacun, dont l’EtherRock #21, qui s’est vendu pour 45 ETH (ou 135 240 dollars) dimanche. En plus des ventes confirmées dépassant la barre des 100 000 dollars, les EtherRocks les moins chers encore sur le marché sont désormais vendus juste en dessous de ce niveau.

Un NFT agit comme un acte de propriété d’un objet numérique, qu’il s’agisse d’un clip vidéo, d’une peinture numérique ou du dessin d’une pierre. Si certains NFT ont une utilité fonctionnelle supplémentaire, comme les éléments de jeux vidéo interactifs, ce n’est pas le cas des EtherRocks. “Ces roches virtuelles n’ont AUCUN BUT autre que celui d’être achetées et vendues, et de vous donner un fort sentiment de fierté d’être propriétaire d’une des 100 seules roches du jeu“, peut-on lire sur le site officiel.

Un prétendu propriétaire d’EtherRocks, qui a affirmé avoir acheté le numéro 74 de la collection pour 15 ETH (46 300 $) au cours du week-end, a tweeté les raisons pour lesquelles il pense que ce sera “l’un des meilleurs investissements” qu’il a fait dans l’espace crypto.

ROCK THREAD: Why I spent $46,300/15 ETH for a PNG file of a grey pet rock and why I think it could end up being one of the best investments I make since getting into crypto. A thread (continued) #EtherRock #EtherRocks pic.twitter.com/kkkUVGFKh7 — z (@degenharambe) August 7, 2021

“Alors que nous entrons dans l’ère des objets de collection numériques, être l’une des premières formes d’art et le premier [à] faire quelque chose leur donne une provenance qui a de la valeur. Il y a aussi un aspect nostalgique, les collectionneurs chercheront des pièces anciennes ayant une signification historique“, écrit degenharambe. “La valeur monétaire de l’art n’est qu’une illusion. Les roches d’animaux domestiques présentent la valeur de choc parfaite, c’est tellement stupide que c’est parfait. Le destin aime l’ironie.”

the rock mafia has been assembled pic.twitter.com/2jhNiObGeK — Meltem Demir◎rs (@Melt_Dem) August 6, 2021

La hausse soudaine de la demande d’EtherRocks survient pendant une poussée de la fin de l’été sur le marché des NFT. Le marché a produit 2,5 milliards de dollars en volume de transactions au cours de la première moitié de 2021, mais l’engouement autour des NFT a semblé s’estomper à la fin du printemps et au début de l’été. Ces derniers temps, cependant, les volumes de transaction montent en flèche et les ventes font de nouveau les gros titres.

CryptoPunks a été l’un des plus grands bénéficiaires du boom des NFT de cette année, car la valeur des avatars pixelisés de la collection a augmenté de façon spectaculaire. Le plancher du marché pour CryptoPunks a atteint 100 000 dollars d’Ethereum pour la première fois la semaine dernière, et se situe actuellement au-dessus de 131 000 dollars selon le tracker officiel du créateur Larva Labs.

Quelques ventes de CryptoPunks de plusieurs millions de dollars ont également eu lieu ces dernières semaines, dont une qui s’est vendue pour 5,4 millions de dollars d’ETH fin juillet, et une autre que Vaynerchuk a achetée pour 3,7 millions de dollars à peu près à la même époque. La semaine dernière, un CryptoPunk qui a été acheté pour la dernière fois pour seulement 443 $ en 2018 s’est vendu pour près de 4,4 millions de dollars d’ETH.