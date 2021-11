Les publicités pour le Floki Inu dans le métro de Londres font l’objet d’une enquête de l’organisme britannique de surveillance de la publicité

« Bien que je ne puisse pas entrer dans les détails pour le moment, je peux confirmer que nous enquêtons actuellement sur Floki Inu« , aurait déclaré un porte-parole de l’ASA.

La nouvelle de l’enquête de l’ASA arrive quelques jours après Sian Berry, membre de l’Assemblée londonienne du Parti vert, a demandé l’interdiction de la publicité pour les crypto-monnaies dans les transports publics de Londres, également à la suite de la campagne Floki Inu.

« Je ne pense pas que les publicités de crypto-monnaies devraient être sur le réseau de transport. Elles ne sont pas éthiques« , a-t-elle déclaré.

La publicité Floki Inu en question est apparue non seulement dans le métro londonien et les bus de la ville.

Some months back the team @RealFlokiInu said they would have advertising on London buses and the London Underground…

Well a friend of mine has just sent me this image 👀👇🏻💥 🚀 🌙 #FlokiVikings #FLOKI #Crypto pic.twitter.com/zTfmcJlRGw

— DJ JY (@DJJY) October 27, 2021