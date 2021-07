Les serveurs d’Axie Infinity tombent en panne face à la forte demande des utilisateurs

La montée en popularité d’Axie Infinity parmi les jeux de crypto-monnaies s’est accompagnée d’un problème : le serveur du jeu, l’une des plateformes contenant des objets à collectionner sur la blockchain Ethereum, s’est effondré.

Ces derniers jours, les utilisateurs ont signalé des lenteurs et des plantages soudains du jeu, ce qui a affecté leurs activités au sein de la plateforme. En particulier, leurs gains, principale attraction d’Axie Infinity.

Dans ce jeu, les utilisateurs élèvent, développent et font évoluer des personnages appelés “axies“. Avec eux, ils doivent accomplir des tâches et gagner des batailles, en fonction desquelles ils reçoivent des récompenses sous la forme d’un jeton spécifique au jeu, appelé Small Love Potion (SLP).

Face aux défaillances des serveurs, les utilisateurs de la plateforme affirment que le serveur tombe en panne au milieu des batailles ou dans le mode de jeu “aventures“, ce qui affecte les performances des joueurs et réduit leurs gains quotidiens. Dans certains cas, un crash du serveur peut entraîner une perte de deux heures pour accéder à nouveau au jeu, a expliqué un joueur d’Axie Infinity.

Ce samedi 17 juillet, Axie Infinity a publié une déclaration concernant les défaillances que son système a connues. Posté sur Twitter, le texte explique que la situation est principalement due à la “croissance exponentielle” de la plateforme.

It's been an intense week for the Axie nation and we want to provide some clarity and transparency around the server issues and how we are dealing with them.

Thank for you for the patience as we go through this historic time!

Full announcement 👇 pic.twitter.com/NR69VjkXsQ

— Axie Infinity (@AxieInfinity) July 17, 2021