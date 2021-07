Les trophées de la Copa America et de meilleur buteur de Messi vendus comme NFT sur Ethereum

Presque aucune compétition sportive moderne n’est exclue de l’ère de la numérisation. Le trophée de la Copa America ne fait pas exception à la règle et est mis aux enchères en tant que jeton non fongible (NFT). Par ailleurs, le prix du meilleur buteur du tournoi, remporté par Lionel Messi, a déjà été vendu.

L’initiative découle d’un accord entre la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) et Ethernity Chain, une société qui se consacre à la production de ce type de pièces de collection numériques en Ethereum. Comme on peut le voir sur le site d’Ethernity, cinq ENF sont disponibles et font toutes référence à la finale du tournoi, qui a été disputée par les équipes du Brésil (pays hôte du tournoi) et de l’Argentine, le 10 juillet au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Ainsi, les collectionneurs peuvent participer à la vente aux enchères du jeton du trophée du champion, qui est resté entre les mains de l’Argentine. Il n’y a qu’une seule carte de ce type disponible, et sa valeur minimale est de 1,1 ether (ETH). Moins chanceux seront ceux qui s’intéresseront au NFT du trophée du meilleur buteur que Messi a reçu après l’événement, car il a déjà été vendu aux enchères le 12 juillet dernier à 2,3 ETH

D’autres NFT de l’America’s Cup à conserver pour toujours

En plus de ces deux pièces uniques, il est également possible d’acquérir d’autres cartes numériques qui montrent les formations des équipes finalistes lors du match et leurs statistiques pendant la compétition. Il s’agit de 75 cartes numérotées dont la valeur varie de 38 Ethernity Chain (ETH), ce qui équivaut à 242 USD, à 2 000 ETH, soit 12 740 USD.

Enfin, il existe un jeu de 10 cartes dorées de l’équipe nationale argentine qui se vendent entre 800 ETH et 5 500 ETH. Les cartes restantes ont déjà été vendues à 152 ETH et 700 ETH. Les cartes ne diffèrent pas les unes des autres, et Ethernity ne précise pas la raison de l’écart entre le prix des cartes vendues (qui pourrait être dû aux enchères reçues lors de la vente) et celui des cartes qui n’ont pas encore été vendues.

Le monde du sport fait son entrée dans les NFT

Le tournoi de football Copa America n’a pas été le premier événement sportif à entrer dans le domaine des jetons non fongibles. En effet le championnat d’Europe, qui a également choisi d’inclure les nouvelles technologies dans l’événement. Dans ce cas, grâce à un partenariat avec Antchain, une société de blockchain appartenant au processeur de paiement chinois Alipay, tous les objectifs de la compétition ont été enregistrés sur la blockchain Antchain.

De même, il existe de nombreuses autres stars mondiales du sport qui profitent des NFT pour se rapprocher de leurs fans et, pourquoi pas, pour en tirer un bénéfice financier ou même caritatif. Parmi ces derniers, on trouve l’ancien footballeur argentin Javier “Pupi” Zanetti, qui a lancé des jetons de collection de ses titres de 2010 avec l’Inter Milan et reversera les recettes à la Fondation Pupi, une organisation qu’il a fondée et préside.