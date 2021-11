Les utilisateurs de Coinbase rencontrent des problèmes de connectivité

Coinbase continue apparemment à subir des problèmes de système après avoir été confrontée à un important problème de connectivité hier.

La majorité des services de Coinbase n’ont pas fonctionné mardi en raison de certains problèmes de connectivité. Coinbase a déclaré : « Cela peut entraîner des échecs de transactions, des transactions déployées et un comportement inattendu sur la page web et les applications mobiles« .

We're experiencing connectivity issues again across https://t.co/ohqDivCZYw and Coinbase Pro. This may cause failed trades, delayed transactions, and unexpected behavior on the webpage and mobile apps. We're back at it to get this fixed and restore full service. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) November 24, 2021

En outre, Coinbase a déclaré avoir résolu le problème dans la nuit. La société a mis près de de deux heures pour résoudre le problème, selon l’historique des incidents et des maintenances programmées de Coinbase.

We’ve resolved the connectivity issues affecting Coinbase products and services. We greatly appreciate your patience and apologize for any inconvenience. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) November 24, 2021

Problème de connectivité de Coinbase

Les utilisateurs en ligne ont immédiatement exprimé leur indignation face aux problèmes de connectivité répétés de la plateforme, certains observateurs soulignant que Coinbase a connu un problème similaire il y a tout juste un mois. La plupart des utilisateurs de Coinbase ont lié les problèmes au listing de plusieurs crypto, notamment Shiba Inu, GYEN et Crypto.com.

Au début du mois de novembre, Coinbase a fait un bond de plus de 300% après avoir listé CRO sur sa plateforme. GYEN est resté indisponible pour l’achat, la vente et le trading sur Coinbase pour des raisons techniques depuis vendredi. Certains des utilisateurs de auraient continué à rencontrer des problèmes avec la plateforme même après que la bourse ait déclaré que le problème était résolu.

Not only Is #Coinbase going down a regular issue, but #coinbasepro has to be one of the slowest #crypto exchanges out there. They can do better for a company worth roughly $70 billion https://t.co/TzyEYh4dKq — Digital Asset Specialists (@da_specialists) November 24, 2021

Finalement, l’un des utilisateurs de Coinbase a mentionné : « Je me réveille et un jour plus tard, Coinbase est toujours en panne. Imaginez les poursuites judiciaires possible….« .

Un utilisateur a écrit sur Twitter que cela fait presque 24 heures et que Coinbase est toujours hors service. On peut en déduire que le problème de connectivité de la bourse Coinbase n’est pas encore résolu.

Par conséquent, même si la bourse Coinbase annonce que le problème de connectivité a été résolu, les utilisateurs rencontrent un problème. Le problème n’a donc pas été complètement résolu par Coinbase.