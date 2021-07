L’Ethereum atteint son plus haut niveau depuis trois semaines

L’Ethereum (ETH) a atteint 2 392 $ lundi, selon les données de CoinGecko. Il s’agit d’une augmentation de 8,2 % au cours des dernières 24 heures et d’un impressionnant 22,9 % au cours des sept derniers jours. La dernière fois que l’ETH s’est négocié à ces niveaux, c’était le 7 juillet.

En comparaison, le bitcoin, qui flirte actuellement avec les 40 000 dollars, est en hausse de 20,2 % sur la semaine.

Parmi les autres gains notables de la journée, citons Polygon, qui a augmenté de 15 %, Chainlink (13,4 %), Bitcoin Cash (12,9 %) et Dogecoin (12,1 %).

Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH changeait de mains à 2 344 $.

Les institutions s’intéressent à l’Ethereum

Un rapport récemment divulgué de Goldman Sachs suggérant que les cas d’utilisation réels de la plate-forme de contrats intelligents d’Ethereum pourraient l’aider à dépasser Bitcoin comme la réserve de valeur numérique dominante.

L’Ethereum a bénéficié d’une nouvelle impulsion la semaine dernière après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé qu’il possédait personnellement de l’ETH en plus de ses avoirs en bitcoin et en dogecoin.

La révélation d’Elon Musk a eu lieu au cours d’une conversation avec Jack Dorsey, PDG de Twitter, et Cathie Woods, d’ARK Invest, pendant la conférence “The B Word“. Le patron de Tesla s’est également porté garant de la finance décentralisée (DeFi).

Sur le plan technique, Ethereum se prépare à une prochaine mise à niveau baptisée “London“. Cette mise à jour, qui devrait être opérationnelle le 4 août, contient cinq propositions d’amélioration d’Ethereum visant à optimiser et à améliorer le mécanisme actuel de preuve de travail du réseau.

En outre, l’EIP-3675, une proposition visant à faire passer Ethereum à un algorithme de consensus de preuve d’enjeu, a été officiellement présentée la semaine dernière. La transition tant attendue vers Ethereum 2.0 n’aura pas lieu avant quelques mois, mais on s’attend à ce qu’elle se traduise par un réseau plus économe en énergie, plus sûr et plus évolutif.