L’Ethereum dépasse les 3 000 $ pour la première fois depuis le mois de mai

Le prix de l’Ethereum continue de grimper après le lancement récent d’une importante mise à niveau du réseau, et il a dépassé aujourd’hui le niveau de 3 000 $ pour la première fois depuis la chute libre du marché à la mi-mai. Le prix de l’ETH se situe à 3 000 $ selon les données de CoinMarketCap.

Bien qu’il soit encore loin du sommet historique de près de 4 357 $ atteint par l’Ethereum le 12 mai, selon CoinGecko, le prix de l’ETH n’a pas été aussi élevé depuis près de trois mois. Il est sous les 3 000 $ depuis le 19 mai, date à laquelle l’ensemble du marché des crypto-monnaies est tombé dans une spirale baissière après des mois de croissance.

La décision de Tesla de ne plus accepter les bitcoins et l’incertitude entourant la répression des crypto-monnaies en Chine sont citées comme les principales raisons de ce déclin. Le bitcoin et l’ethereum ont tous deux perdu plus de 50 % de leur valeur par rapport aux niveaux records atteints en avril ou en mai, et la quasi-totalité du marché des crypto-monnaies a suivi le mouvement et a connu un effondrement estival, les gains du début de l’année ayant été largement effacés.

L’Ethereum, en particulier, est passé sous la barre des 2 000 dollars à plusieurs reprises, le plus récemment le 22 juillet. Cependant, la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière n’a cessé de croître depuis, gagnant plus de 50 % de sa valeur en l’espace de deux semaines, le prix ayant dépassé la barre des 3 000 $ aujourd’hui.

Bien que le marché au sens large ait été en hausse ces derniers temps, la hausse d’Ethereum en particulier a été attribuée en partie au lancement du hard fork de Londres tant attendu, une mise à niveau du réseau qui met en œuvre de multiples propositions d’amélioration de la communauté.

Le hard fork de Londres modifie la façon dont les frais sont calculés par le réseau, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser de précieux ETH lors de leurs transactions. Il est important de noter que ces frais sont ensuite brûlés – ou retirés de la circulation – au lieu d’être attribués aux mineurs du réseau, ce qui ajoute un élément déflationniste à Ethereum et réduit progressivement l’offre d’ETH.

Depuis son lancement le jeudi 5 août, Ethereum brûle plus de 12 000 $ par minute d’ETH selon Etherchain.org, et a jusqu’à présent retiré plus de 8 600 ETH du réseau en seulement deux jours, soit une valeur stupéfiante de 25,8 millions de dollars de la cryptocurrency.

Suite au lancement du hard fork de Londres, le prix de l’ETH a bondi de 7,85 %, passant d’un prix de 2 583 $ jeudi matin à un niveau récent de plus de 3 000 $ aujourd’hui.