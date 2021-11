L’Ethereum devient une « monnaie de première classe » chez Sotheby’s pour la vente aux enchères de Banksy

Pour la toute première fois, l’Ethereum a été répertorié comme une option de paiement sur le tableau des prix de Sotheby’s lors de la vente aux enchères de deux tableaux de Banksy.

Bien que la maison de vente aux enchères accepte les paiements en crypto-monnaies depuis le mois de mai de cette année, c’était la première fois que l’ETH était à la fois listé comme une monnaie de première classe et utilisé comme paiement.

Les pièces légendaires de Banksy ont fait connaître l’Ethereum chez Sotheby’s

Deux peintures de Banksy, « Trolley Hunters » et « Love Is In The Air« , ont été achetées avec Ethereum sur Sotheby’s ce vendredi. Et alors que les achats d’art majeurs effectués avec des crypto-monnaies ont depuis longtemps cessé d’être des nouvelles, la dernière enchère de Banksy était plutôt unique.

C’était la première fois que Sotheby’s, la maison de vente aux enchères américano-britannique vieille de 250 ans, acceptait l’Ethereum (ETH) comme paiement. La société a officiellement commencé à accepter les paiements en crypto-monnaies en mai de cette année, mais l’enchère de Banksy était la première fois que l’ETH était utilisé dans une vente aux enchères.

Sotheby’s est également entré dans l’histoire en inscrivant l’ETH comme mode de paiement officiel sur le tableau des prix de la vente aux enchères, la crypto-monnaie rejoignant les rangs de l’USD, de l’EUR, de la GBP, du HKD et d’autres monnaies fiduciaires. Les deux pièces, appelées « Trolley Hunters » et « Love Is In The Air« , se sont vendues respectivement 1 696 ETH (6 698 400 dollars) et 1 397 ETH (8 077 200 dollars).

La vente faisait partie de la toute nouvelle « vente du soir The Now » qui s’est tenue le 18 novembre et qui proposait 23 lots d’œuvres d’art contemporain réalisées au cours des 20 dernières années.