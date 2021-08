L’Ethereum, le XRP et le Cardano poussent le marché des crypto-monnaies vers les 100 milliards de dollars

Les marchés des crypto-monnaies connaissent une très bonne semaine. Sur les 50 premiers jetons en termes de capitalisation boursière, selon le fournisseur de données Nomics.

Cette série, qui a pris une journée de repos hier en raison de la chute des marchés, a repris aujourd’hui, grâce à Cardano (+13 %), XRP (6 %) et Ethereum (5 %). Le résultat est une augmentation de 6,7 %, soit environ 95 milliards de dollars, du plafond du marché des crypto-monnaies en 24 heures.

Si vous cherchez des raisons, vous n’avez pas besoin de chercher longtemps pour en trouver.

Cardano, un concurrent d’Ethereum, a annoncé le lancement de contrats intelligents sur sa plateforme en début de semaine. Ces contrats, qui devraient être intégrés à la mise à niveau du réseau Alonzo dans environ un mois, permettront pour la première fois l’utilisation d’applications financières décentralisées (DeFi) sur le réseau. La DeFi remplace les intermédiaires financiers tels que les banques et les courtiers par un code automatisé sous la forme de contrats intelligents, permettant tout, des prêts et des intérêts aux échanges d’actifs et aux transactions de produits dérivés. La pièce ADA de Cardano a maintenant franchi la barre des 2,00 $ pour atteindre un sommet de trois mois.

Ethereum, quant à lui, continue de surfer sur la vague de la mise à niveau de son propre réseau la semaine dernière, qui a entraîné un changement de code appelé EIP-1559. Ce changement a modifié la structure des frais de transaction du réseau, en facturant des frais de transaction puis en les détruisant. En retirant l’argent de la circulation – plus de 38 000 ETH (123 millions de dollars) ont déjà été “brûlés” – cela a créé une pression déflationniste sur l’actif. Moins d’offre, plus de demande. L’ETH est resté au-dessus de 3 000 dollars pendant une semaine, pour la première fois depuis le mois de mai.

Pour sa part, Ripple continue d’accumuler de petites victoires dans sa bataille de 1,3 milliard de dollars avec la SEC au sujet d’une présumée offre de titres non enregistrée de XRP, donnant à certains clients suffisamment de confiance pour s’associer avec lui. Mercredi, par exemple, la grande entreprise sud-coréenne GME Remittance a annoncé qu’elle avait rejoint le réseau de paiement RippleNet. Le XRP est maintenant revenu au-dessus de 1 dollar pour la première fois depuis début juin.