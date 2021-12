L’Ethereum peut-il atteindre 1 000 milliards de dollars en 2022 ?

Ethereum a connu une belle année 2021, le prix de l’Ether a augmenté d’environ 460 %, alors qu’il ne reste que quelques jours en 2021. En outre, l’utilisation de contrats intelligents et des NFT a montré à quel point l’Ethereum est utile dans le monde réel. Actuellement, l’Ethereum a une capitalisation boursière de 486 milliards de dollars. Pourrait-il atteindre 1 000 milliards de dollars en 2022 ?

L’état de l’Ethereum

L’Ethereum aborde la nouvelle année avec beaucoup d’élan. Ethereum possède des capacités de contrats intelligents, qui sont des contrats auto-exécutables exécutés sur la blockchain et réalisés lorsque certaines conditions sont remplies. Ces contrats sont actuellement à l’origine des jetons non fongibles (NFT), qui sont des fichiers numériques tels que des œuvres d’art, des fichiers audio et des vidéos qui sont symbolisés et stockés sur la blockchain, ce qui les rend sécurisés et fournit essentiellement une certification numérique de la propriété. Les contrats intelligents permettent de créer des NFT, d’en désigner le propriétaire et de les transférer lorsqu’ils sont achetés ou vendus. C’est l’une des nombreuses façons dont Ethereum a montré au monde son caractère pratique, même si la valeur que les NFT auront à l’avenir ne fait pas l’unanimité.

Ethereum est également au milieu de sa grande mise à niveau Ethereum 2.0. Une fois terminée, cette mise à niveau rendra le réseau plus sûr et plus efficace en passant du concept d’exploitation par preuve de travail, très énergivore, à l’exploitation par preuve d’enjeu. En réduisant la congestion et les frais de gaz elle permettra d’effectuer beaucoup plus de transactions par seconde. La mise à niveau rendra probablement Ethereum plus déflationniste, car les jetons Ether sont désormais brûlés lors de chaque transaction.

Alors qu’il existe beaucoup de catalyseurs positifs, atteindre une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars serait un vrai défi pour Ethereum. Le Bitcoin a actuellement une capitalisation boursière de 967 milliards de dollars, donc soit le marché des crypto-monnaies devra augmenter (fortement), soit Ethereum devra potentiellement dépasser le Bitcoin en termes de capitalisation.

Bien que l’on ait beaucoup parlé d’un « flippening » dans lequel la capitalisation boursière de l’Ethereum dépasserait celle du Bitcoin. L’Ethereum a surpassé le Bitcoin si l’on considère que la plus grande crypto-monnaie du monde n’a connu qu’une croissance d’environ 73 % cette année. Mais le Bitcoin semble toujours être le principal entrant dans l’écosystème crypto, ce qui va rendre la tache d’Ethereum plus complexe sans une croissance organique du marché qui profiterait aux différents acteurs et donc à Ethereum.

L’Ethereum peut-il atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars en 2022 ?

Il ne faut jamais dire jamais dans le monde de la cryptographie, mais il est difficile que l’Ethereum atteindra 1 000 milliards de dollars l’année prochaine. Les conditions macroéconomiques pourraient rendre la chose difficile, et il semble impossible que l’Ethereum dépasse le Bitcoin en un an, même si cela ne peut pas arriver, atteindre 1 trillion de dollars en 2022 pourrait être difficile. À long terme, l’Ethereum finira par atteindre les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et même plus.