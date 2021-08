L’exchange FTX lance une plateforme sportive NFT

La bourse de crypto-monnaies FTX de Sam Bankman-Fried s’associe à Dolphin Entertainment pour lancer un marché de jetons non fongibles (NFT) pour le sport et le divertissement.

“Nous sommes très heureux de faire équipe avec Dolphin Entertainment pour créer une place de marché de jetons non fongibles pour les grandes marques de sport et de divertissement“, a tweeté FTX hier.

