L’ICP de Dfinity remonte (enfin) de 28% en cette fin de semaine !

La pièce Internet Computer (ICP) de Dfinity a augmenté de 28 % au cours de la dernière journée pour atteindre 45 $, selon les données de Nomics.

Il s’agit de la première hausse importante depuis la fin du mois dernier, lorsque l’ICP est passé de 29,43 $ le 26 juin à un sommet de 57 $ le 29 juin.

Lors de la dernière hausse, le prix a commencé à augmenter vers midi hier, peu après que Dfinity ait annoncé sur Twitter que la blockchain avait dépassé les 100 millions de blocs.

The #InternetComputer blockchain recently surpassed 100MM blocks on Friday, July 23, 2021 09:15:28 AM GMT, and currently has a flow of 20bps.

Finality in a matter of seconds 🤯

Verify yourself with Stoic or Plug wallets featured at https://t.co/Mb76vjeW1p pic.twitter.com/LO5oz6l5th

— DFINITY Foundation (@dfinity) July 23, 2021