L’immobilier métavers : Boom ou effondrement en 2022 ?

Il n’y a rien de plus excitant en ce moment que le métavers, et rien de plus intriguant pour beaucoup d’investisseurs que l’immobilier virtuel. Il y a beaucoup de bonnes raisons de s’enthousiasmer pour le métavers, y compris des profits potentiellement importants pour ceux qui se lancent dans l’aventure avant que le marché n’explose vraiment.

En 2021, la valeur totale des transactions quotidiennes de biens immobiliers virtuels traitées par la plateforme de vente tierce NonFungible.com a augmenté de 20 572,52 %, passant d’une moyenne sur sept jours de 164 001,52 $ le 1er janvier à une moyenne sur sept jours de 33 903 255,18 $ le 17 décembre.

La valeur de la transaction individuelle moyenne a également augmenté, passant d’une moyenne de 439,04 dollars sur sept jours le 1er janvier à une moyenne de 11 446,07 dollars sur sept jours le 17 décembre, mais ce n’est pas tout. Le nombre total de transactions a également fait un bond spectaculaire de 677,43 %, passant d’une moyenne de 381 sur sept jours le 1er janvier à une moyenne de 2 962 sur sept jours le 17 décembre.

L’intérêt commercial pour l’immobilier virtuel fait grimper les prix

Bien qu’il ne fasse aucun doute que les ventes de propriétés individuelles entre utilisateurs ont pris une valeur considérable en 2021, nous savons également qu’une partie de la forte hausse des prix que nous observons aujourd’hui dans le métavers est due, faute de mieux, au fait que le métavers est soudainement passé d’un état « isolé et rural » à un état excessivement « urbain et accessible« .

Il y a un an, il n’y avait pratiquement aucune marque dans l’espace du metaverse. Il était essentiellement axé sur les joueurs et d’événements sponsorisés par la plateforme pour stimuler l’engagement. Puis, cet été, les grandes marques ont commencé à entrer dans ce monde, dans l’espoir de trouver un moyen de mieux atteindre un tout nouveau public. Elles ont organisé des événements, avec des NFT crées pour l’occasion, sur les plateformes et ont créé des espaces événementiels dédiés où les utilisateurs pouvaient interagir avec l’entreprise et d’autres utilisateurs intéressés par celle-ci.

Les célébrités ont commencé à se montrer et à construire des propriétés. Puis les sociétés immobilières virtuelles sont apparues. Au fur et à mesure qu’elles construisaient, d’autres personnes venaient. Et tout d’un coup, des lots sur des plateformes comme The Sandbox et Decentraland pouvaient rapporter un million de dollars ou plus, selon l’endroit où ils étaient situés. Tout à coup, tout le monde a commencé à entendre parler de ces arrière-pays ruraux virtuels, et comme une communauté agricole autrefois tranquille, soudainement envahie par des personnes à la recherche de maisons de vacances, le métavers a explosé.

L’immobilier virtuel : Boom ou effondrement en 2022 ?

Je ne doute pas que nous n’ayons pas encore atteint le sommet de l’intérêt pour le métavers. Bien que les transactions soient un peu en baisse en ce moment. Si le monde réel est un modèle à suivre, c’est le moment d’entrer dans le marché, avant que les choses ne deviennent très difficiles.

Pour un monde qui doit encore faire face à une pandémie dont on prévoit maintenant qu’elle durera jusqu’en 2024, cet espoir peut être plus facile à percevoir dans un monde sans maladie et où une personne peut interagir en toute sécurité dans son environnement sans risquer d’être hospitalisée.

Et même si tout le monde n’achètera pas son propre bien immobilier virtuel, de nombreuses entreprises prévoient de développer des espaces événementiels, des locations commerciales et même l’équivalent virtuel de locations de week-end pour les utilisateurs qui souhaitent passer du temps dans le métavers sans s’engager à verser 12 000 dollars. Ce sont tous les mêmes types d’influences qui créent un intérêt pour un lieu dans la vie réelle, et ce n’est pas un grand saut que de penser que chaque plateforme de métavers est sa propre ville.

Y aura-t-il un boom en 2022 ? Il y a un boom en ce moment, mais il y a tellement d’élan derrière lui que j’ai du mal à voir où il s’arrêtera. Les booms se terminent toujours, mais certains se terminent en douceur, après avoir atteint un niveau durable d’intérêt pour l’achat et la vente, et d’autres avec un bruit d’éclatement très fort accompagné d’une baisse significative de la valeur.

Pour le metaverse en général, du moins à court terme, je ne vois pas la bulle éclater. Maintenant que les marques et les annonceurs ont commencé à se lancer avec précaution, la seule chose qui limitera l’adoption des métavers est le prix. Mais une fois que l’on disposera de suffisamment de données pour déterminer comment évaluer correctement les biens immobiliers métavers, l’utilisation généralisée des hypothèques métavers pourrait devenir une norme qui continuera à alimenter la croissance des mondes virtuels.

Tout est littéralement possible en ce moment dans le métavers.