Lionel Messi reçoit 30 millions d’euros en crypto-monnaie en prime à la signature

Messi rejoint l’engouement pour les crypto-monnaies en recevant une partie de la rémunération du PSG sous forme de jetons de fan.

La star du football Lionel Messi a reçu une partie de son indemnité de signature au Paris St Germain sous forme de jetons de supporters en crypto-monnaie.

L’Argentin, âgé de 34 ans, a quitté le club espagnol de Barcelone et a signé mardi un contrat de deux ans avec le Paris St Germain (PSG) avec une option pour une troisième année.

Le PSG a déclaré jeudi que les jetons #PSG étaient inclus dans son “package de bienvenue“, que les médias ont estimé à 25-30 millions d’euros. Le club n’a pas divulgué la proportion de jetons dans le paquet, mais a déclaré que le montant était “significatif“.

Les jetons de supporters sont un type de crypto-monnaie qui permet aux détenteurs de voter sur des décisions pour la plupart mineures liées à leurs clubs. Parmi les clubs qui ont lancé des jetons cette année, on trouve Manchester City et l’AC Milan en Italie. L’ancien club de Messi, le FC Barcelone, en a lancé un l’année dernière.

Socios.com, qui fournit les jetons au PSG et à d’autres clubs de haut niveau, affirme que les jetons ont généré près de 200 millions de dollars pour ses clubs partenaires en 2021, le PSG ayant déjà perçu des revenus grâce à l’accord avec Messi.

Le PSG a déclaré qu’il y avait eu un volume élevé d’échanges de ses jetons de supporters après les informations selon lesquelles Messi était prêt à rejoindre le club. Les volumes d’échange ont dépassé 1,2 milliard de dollars dans les jours qui ont précédé l’arrivée du sextuple Ballon d’Or a-t-il déclaré.

“Nous avons été en mesure de nous engager auprès d’un nouveau public mondial, créant ainsi une importante source de revenus numériques“, a déclaré Marc Armstrong, responsable des partenariats du PSG.

Une nouvelle tendance

Le prix du jeton de fan du PSG a grimpé cette semaine suite aux rumeurs de l’accord avec Messi, les nouvelles ventes générant environ 30 millions d’euros et le PSG prenant une majorité non spécifiée de ce montant.

Le jeton du PSG, qui a une capitalisation boursière d’environ 52 millions de dollars, a grimpé de plus de 130 % en cinq jours seulement, au milieu des spéculations sur l’arrivée de Messi, pour atteindre un sommet historique de plus de 60 dollars mardi. La dernière fois, ils étaient en baisse de 10 % à environ 40 $, selon CoinMarketCap.

Alexandre Dreyfus, le PDG de Socios.com, a déclaré que le PSG bénéficiait de son jeton et que d’autres clubs pourraient imiter son accord avec Messi. (Voir page du PSG sur socios.com)

“Je pense que cela pourrait être le début d’une nouvelle tendance, les jetons de supporters et Socios.com jouant un rôle de plus en plus important dans le sport au plus haut niveau“, a-t-il déclaré.

Le PSG a accumulé les titres nationaux depuis que ses propriétaires, Qatar Sports Investment, ont pris le contrôle du club en 2011. Mais il n’a jamais remporté la prestigieuse et lucrative Ligue des champions européenne. Messi l’a remportée quatre fois, la dernière fois en 2015.

L’arrivée du buteur record du FC Barcelone, avec 672 buts, renforcera les ambitions du PSG et devrait augmenter les revenus des accords commerciaux et des ventes de produits dérivés.