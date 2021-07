L’UE veut interdire les portefeuilles de crypto-monnaies anonymes d’ici 2024

La Commission européenne a confirmé une nouvelle proposition aujourd’hui, appelant à une réglementation plus stricte des portefeuilles et transactions anonymes de crypto-monnaies.

Plus tôt en juillet, des rapports de fuite ont suggéré que la Commission irait de l’avant avec une répression plus sévère. L’annonce d’aujourd’hui le confirme.

Selon le document, la Commission a proposé d’obliger les entreprises qui facilitent les transferts de bitcoins et d’autres cryptos à collecter diverses données personnelles des expéditeurs et des destinataires. En théorie, cela devrait aider les services répressifs à lutter contre le blanchiment d’argent.

“Les modifications apportées aujourd’hui garantiront une traçabilité complète des transferts de crypto-actifs, tels que le bitcoin, et permettront de prévenir et de détecter leur éventuelle utilisation à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme“, a déclaré la Commission dans son communiqué de presse. “En outre, les portefeuilles anonymes de crypto-actifs seront interdits, appliquant pleinement les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au secteur de la cryptomonnaie.”

Essentiellement, la Commission a proposé d’étendre la règle dite “de voyage” aux transactions crypto également, ce qui les rend plus traçables. La règle elle-même est déjà appliquée aux virements électroniques dans l’UE et fait partie des recommandations du Groupe d’action financière.

#Cryptocurrency is one of the newest ways to launder money.

Our rules will now apply to the whole of the crypto sector. We will ban anonymous crypto wallets and make sure that crypto-asset transfers are traceable.

— Mairead McGuinness (@McGuinnessEU) July 20, 2021