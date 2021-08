Mark Cuban affirme que le dogecoin est la crypto-monnaie la plus “forte” en tant que moyen d’échange

Depuis qu’elle a commencé à accepter le dogecoin comme moyen de paiement pour les marchandises en mars, la franchise des Dallas Mavericks a vu ses ventes réalisées avec la crypto-monnaie inspirée des mèmes en très forte hausse, selon le propriétaire de l’équipe, Mark Cuban.

Dans un effort pour continuer cette poussée, Mark Cuban a annoncé jeudi que la franchise offrira des “prix spéciaux” pour ceux qui paient avec dogecoin pendant la vente d’été des Mavericks.

Bien que le dogecoin ait été créé comme une blague et que ses créateurs n’aient jamais eu l’intention de le prendre au sérieux, Mark Cuban dit qu’il a un cas d’utilisation unique par rapport aux autres crypto-monnaies.

“C’est un moyen qui peut être utilisé pour l’acquisition de biens et de services“, explique Mark Cuban. “La communauté de la doge est la plus forte lorsqu’il s’agit de l’utiliser comme moyen d’échange“.

En avril, Mark Cuban a tweeté que le dogecoin est la “seule pièce” que les gens utilisent réellement pour les transactions, bien qu’il ait précédemment déclaré que l’éther est également utilisé comme monnaie numérique.

“Ethereum est une version numérique d’une monnaie“, a déclaré Mark Cuban. “Et puis vous avez le dogecoin, qui est juste amusant. Mais la partie bizarre à ce sujet [est que] c’est passé d’une blague sur les crypto-monnaies à quelque chose qui est en train de devenir une monnaie numérique.”

Mark Cuban voit le bitcoin plus comme une “version numérique de l’or” que comme une monnaie, a-t-il déclaré à Ellen DeGeneres. Cela s’explique par le fait que les détenteurs de bitcoins conservent généralement leurs parts à long terme et les considèrent comme un actif qui s’appréciera.

Mais cela ne signifie pas que le bitcoin et l’éther ne sont pas également utilisés comme monnaie. En juin, le Salvador est devenu le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale, et il peut désormais être utilisé pour payer des biens et des services dans ce pays. La communauté bitcoin prévoit l’adoption de cette crypto-monnaie à l’échelle mondiale également, mais ses détracteurs affirment qu’elle est beaucoup trop risquée et volatile pour être utilisée comme monnaie.

L’éther est également largement utilisé pour le paiement d’actifs numériques, tels que les NFT, ou jetons non fongibles, qui constituent désormais une industrie de plusieurs milliards de dollars.

Cependant, les experts financiers sont très sceptiques à l’égard des crypto-monnaies dans leur ensemble en raison de leur nature spéculative et avertissent que les gens ne devraient investir que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre. Certains experts disent d’être particulièrement prudent lorsqu’on investit dans le dogecoin en particulier, car il n’a pas la rareté et le développement technologique que le bitcoin a, par exemple.

Dans le passé, Mark Cuban a également admis que le dogecoin n’était pas le meilleur investissement, malgré ses perspectives optimistes. Néanmoins, il possède du dogecoin avec son fils de 11 ans, Jake, ainsi que du bitcoin et des altcoins comme l’éther.