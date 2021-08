Marvel dévoile les premiers NFT officiels, à commencer par Spider-Man.

Marvel Entertainment ne s’est pas immédiatement lancé dans la bataille lorsque le marché des NFT a explosé au début de l’année, mais en juin, le géant des comics a annoncé son intention de publier des NFT sur la place de marché VeVe. Ce week-end, ce sera nul autre que Spider-Man qui introduira Marvel dans le monde des NFT.

Aujourd’hui, Marvel et VeVe ont annoncé que le héros de bande dessinée sera la tête d’affiche de la première sortie NFT de leur partenariat, avec cinq objets à collectionner Spider-Man disponibles à la vente à partir de ce samedi 7 août.

Le prix des objets numériques à collectionner Spider-Man variera entre 40 et 400 dollars l’unité, le nombre total d’éditions diminuant à chaque étape de l’échelle des prix. Par exemple, la rareté “commune” Amazing Spider-Man NFT sera disponible pour un maximum de 32 000 acheteurs, tandis que la rareté “secrète” Ultimate Animated Spider-Man NFT sera limitée à 1 000 unités.

Be a part of @Marvel history! The FIRST APPEARANCE of Spider-Man in premium digital collectible format drops 07 August 8AM PT. (3/5) #MARVELxVeVe pic.twitter.com/SDLbV8udVi — VeVe | Collecting 2.0 (@veve_official) August 4, 2021

Un NFT représente la propriété d’un objet numérique dont la rareté est prouvée, vérifiée par une blockchain, et peut prendre la forme d’un clip vidéo, d’une image fixe, d’un tweet tokenisé ou de tout autre chose. Comme de nombreux autres objets de collection VeVe, les NFT de Spider-Man sont des “statues numériques” en 3D qui peuvent être vues sous tous les angles et exposées dans les salles d’exposition virtuelles personnalisables des utilisateurs.

Spider-Man sera le premier à faire l’objet de cette collaboration, mais d’autres NFT seront mis en vente au cours du mois d’août, que VeVe appelle le “mois Marvel“. Plus tard dans le mois, VeVe proposera cinq variantes de la couverture de “Marvel Comics #1”, la bande dessinée originale de 1939 de la société qui a présenté la Torche humaine et le Sub-Mariner. Cette offre sera traitée dans un format “blind box“, chaque NFT étant disponible au prix de 6,99 dollars pièce.

VeVe lancera également une série de boîtes aveugles de NFT Captain American sous la forme de figurines numériques “Marvel Mightys“. L’ensemble comprendra les personnages Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes, John F. Walker et le Crâne rouge, chaque NFT étant vendu 13 dollars l’unité.

Les objets de collection VeVe sont les premiers NFT officiels créés en partenariat avec Marvel Entertainment, bien qu’il soit intéressant de noter qu’ils ne sont pas les tout premiers NFT sous licence à présenter des personnages Marvel. En 2018, 20th Century Fox s’est associé à Atom Tickets pour sortir des posters numériques NFT autour de son film Deadpool 2, qui met en scène des personnages Marvel mais n’était pas une production interne de Marvel Studios. Disney, qui est propriétaire de Marvel, a depuis racheté 20th Century Fox.

Le marché plus large des NFT a explosé au début de 2021, enregistrant un volume de transactions de 2,5 milliards de dollars au cours du premier semestre de l’année, grâce au succès de NBA Top Shot, à la chute des œuvres d’art sur les places de marché NFT et à l’essor des jeux basés sur la blockchain comme Axie Infinity et The Sandbox. Le buzz autour des NFT s’est calmé à la fin du printemps et au début de l’été, mais le marché s’est enflammé à nouveau tout récemment grâce à des ventes de NFT à un prix élevé et à une augmentation du volume global.