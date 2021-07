Mastercard simplifie les paiements par carte pour les sociétés de cryptologie

Mastercard va utiliser le stablecoin USDC pour permettre aux gens de dépenser plus facilement leurs crypto-monnaies avec ses cartes.

Aujourd’hui, lorsque les gens dépensent des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l’Ether ou le Litecoin, elles doivent entrer et être réglées sur le réseau de Mastercard comme de la monnaie fiduciaire traditionnelle – ce qui s’est avéré être un obstacle opérationnel majeur pour les fournisseurs de crypto-monnaies.

En février, Mastercard a déclaré qu’elle se préparait à résoudre ce problème en autorisant les stablecoins directement sur son réseau, agissant comme un pont pour simplifier le processus.

Aujourd’hui, le géant de la carte a révélé qu’il travaillait sur un projet pilote avec Circle, le principal opérateur d’USDC, ainsi qu’avec Evolve Bank & Trust et Paxos Trust, pour permettre aux banques et aux sociétés de crypto-monnaies de proposer une option de carte aux personnes souhaitant dépenser leurs actifs numériques partout où Mastercard est acceptée.

Un représentant de Mastercard déclare : “Aujourd’hui, toutes les sociétés de crypto-monnaies ne disposent pas de l’infrastructure de base pour convertir les crypto-monnaies en monnaie fiduciaire traditionnelle, et nous leur facilitons la tâche.”

“Grâce à notre engagement avec Evolve, Paxos, Circle et la communauté plus large des actifs numériques, Mastercard prévoit de tenir sa promesse de choix pour les consommateurs afin de fournir des options aux gens du monde entier sur la façon et le moment de payer.“