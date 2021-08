Mastercard va aider les sociétés de blockchain, de crypto-monnaies et de NFT

Le géant multinational des services financiers Mastercard va aider les entreprises d’actifs numériques, de blockchain et de crypto-monnaies dans leur développement. GK8, Domain Money, Mintable, SupraOracles, STACS, Taurus et Uphold seront les sept bénéficiaires de cette étape du programme Start Path, avec lequel la société s’engage à favoriser la croissance des startups dans le monde entier.

Selon une déclaration de l’entreprise, Mastercard et les entreprises qu’elle aidera visent à “étendre et accélérer l’innovation autour de la technologie des actifs numériques et à rendre l’achat, les dépenses et la détention de cryptocurrencies et d’actifs numériques plus sûrs et plus faciles“. Certaines d’entre elles sont axées sur le service aux entreprises, tandis que d’autres visent les utilisateurs individuels.

La sélection des entreprises incluses dans le programme a beaucoup à voir avec le secteur dans lequel Mastercard elle-même opère. Par exemple, Taurus est une entreprise suisse qui développe une plateforme permettant aux entreprises de gérer, stocker et échanger des actifs numériques tels que des NFT, des monnaies numériques et des jetons.

De même, l’entreprise israélienne GK8 se consacre à la garde autogérée de cryptoactifs pour les institutions et leur permet de créer, de signer et d’envoyer des transactions sans recevoir d’entrée d’internet, ce qui augmente leur sécurité contre les attaques potentielles. S’adressant également aux institutions et aux entreprises, SupraOracles est une entreprise suisse qui offre la possibilité de relier les données du monde réel aux chaînes publiques et privées. Comme le détaille Mastercard, cela conduit à la création de contrats intelligents interopérables pour automatiser les marchés financiers.

Poursuivant sur la voie des activités économiques, STACS est une société basée à Singapour dont l’objectif est de fournir une infrastructure blockchain à l’industrie financière ; ses clients comprennent des banques mondiales, des bourses et des gestionnaires d’actifs.

Les trois dernières entreprises de la liste concernent davantage les utilisateurs individuels. Par exemple, Domain Money est une entreprise américaine qui cherche à connecter les actifs numériques et la finance traditionnelle pour les investisseurs particuliers. De même, son “compatriote” Uphold développe une application pour effectuer des paiements numériques et accéder à des services financiers. En définitive, Mintable est une place de marché singapourienne de jetons non fongibles qui permet aux utilisateurs de créer, d’acheter et de vendre des objets de collection numériques.

Mastercard et sa vision de l’avenir des crypto-monnaies

Le programme Start Path, qui compte aujourd’hui sept nouvelles entreprises, existe depuis 2014. Jusqu’à présent, plus de 250 startups ont bénéficié de la collaboration de Mastercard pour dynamiser leur modèle économique.

Cela reflète le potentiel que le géant multinational voit dans ces nouvelles technologies, tant pour les institutions que pour les utilisateurs en général. À cet égard, Mastercard a annoncé fin juillet une alliance avec d’autres sociétés dédiées aux paiements numériques et aux crypto-monnaies, telles que Circle, Paxos, Bitpay et Uphold, déjà citée. Elle entend ainsi intégrer davantage de fonctionnalités dans son programme de cartes.