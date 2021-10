Médecins Sans Frontières reçoit un don d’ETH de 3,5 millions provenant d’une vente NFT

Médecins Sans Frontières (MSF) Australie a reçu un don d’une valeur d’environ 3,5 millions de dollars d’Ethereum provenant du produit d’une vente NFT.

Le donateur, qui reste anonyme, est « soutenu » par les communautés Generative Art et Art Blocks, qui se sont créées autour du travail d’artistes utilisant des jetons non fongibles (NFT).

Selon le MSF, le don représente 25 % de la vente d’une série d’œuvres d’art et a été transformé en dollar Australien dès réception. Le don a été envoyé via The Giving Block, une plateforme qui facilite les dons en crypto-monnaies.

« Nous sommes reconnaissants de l’extraordinaire générosité des communautés Generative Art et Art Blocks. Ce don en crypto-monnaie qui change la donne arrive à un moment où l’urgence COVID-19 a aggravé les besoins médicaux déjà urgents des populations du monde entier « , a déclaré Jennifer Tierney, directrice générale de MSF Australie.

Crazy News! The world’s largest #Crypto donation from a #NFT project has just been given to @MSF 🤯❗

Received in #ETH via @TheGivingBlock to the tune of USD💲3.5 million

We can't thank the generous donor, the #generativeart & @artblocks_io community enough ❤️

#NFTart

— MSF Australia (@MSFAustralia) October 12, 2021