Quelle est la meilleure plateforme de cryptomonnaies ?

Tout le monde semble vouloir des cryptomonnaies ces jours-ci, mais pour participer à l’action, vous aurez besoin d’une bourse de cryptomonnaies où vous pourrez acheter et vendre des devises numériques, comme le Bitcoin, l’Ethereum et le Dogecoin. Toutes ces bourses sont cependant assorties d’un avertissement : les cryptomonnaies sont des investissements spéculatifs et ne doivent être effectuées que si vous êtes prêt à accepter des fluctuations de prix et un risque décent de tout perdre.

Les meilleures plateformes d’échanges de crypto-monnaies

Le trading de cryptomonnaies a explosé en popularité, en grande partie, en raison de la hausse (et des rebondissements) de la valeur du Bitcoin, de l’Ether, du Dogecoin et plus encore. Et bien que cela puisse être intimidant au début et bien que des arnaques se soient produites et continuent de se produire, les meilleurs échanges et plateformes de crypto d’aujourd’hui rendent l’achat et la vente de crypto plus simples et plus clairs qu’auparavant. Il existe plusieurs façons et endroits pour investir dans les cryptomonnaies. Même ceux qui sont familiers avec les plateformes d’investissement plus traditionnelles doivent être conscients que la crypto s’accompagne souvent de structures de frais différentes, d’options de service à la clientèle plus étroites et d’un rôle accru pour l’investisseur en matière de sécurité.

Coinbase

Coinbase est, jusque-là, la plateforme la plus populaire et la plus utilisée en matière d’échanges de cryptomonnaies, car vous pouvez investir directement en dollars américains. Sur Coinbase, vous pouvez acheter du Bitcoin, de l’Ethereum et du Litecoin ainsi que plus de 30 autres pièces et jetons. D’autre part, vous pouvez obtenir des récompenses en jetons en accomplissant certaines activités. Pour rajouter, vous recevez un bonus de 10 $, juste en ouvrant un nouveau compte Coinbase. Parmi les avantages de Coinbase :

Interface facile à employer.

Un choix varié de jetons et de pièces dans lesquels vous pouvez investir.

Un niveau de sécurité et de fiabilité assez élevé.

Voyager

Voyager est une plateforme populaire pour investir dans les crypto, car c’était l’une des premières bourses cotées en Bourse. Ils sont pilotés par une application et offrent une structure de négociation sans commission. Voyager prend en charge la plupart des principales cryptocurrences, dispose d’un soutien et d’un engagement solides et paie des taux d’intérêts compétitifs sur les actifs. De plus, lorsque vous ouvrez un compte Voyager, vous pouvez gagner 25 $ en BTC après avoir négocié 100 $ en crypto. Parmi ses avantages :

Interface basée sur une application très facile à utiliser.

Structure de trading sans commission.

Voyager offre des taux d’intérêt solides.

Kraken

Kraken est considéré comme l’une des plateformes les plus originales d’échange de cryptomonnaies, grâce à leur grande et large sélection de pièces et de jetons à échanger et à investir. Kraken n’est pas aussi facile à utiliser que d’autres plateformes d’échange, elle vous offre la possibilité de négocier des jetons à haut risque comme les jetons DOGE. À noter que Kraken favorise les clients internationaux en matière de section de pièces et de jetons par rapport aux clients américains.

Comment acheter des cryptomonnaies ?

Vous ouvrez un compte sur l’une de ces bourses, déposez vos fonds, puis vous pouvez « échanger », vos USD ou votre monnaie fiduciaire contre la cryptocurrency de votre choix. Certaines cryptomonnaies n’ont que des paires spécifiques avec lesquelles elles sont échangées, donc, en fonction de ce que vous voulez acheter, vous devrez peut-être acheter quelque chose comme du Bitcoin, puis échanger ce dernier contre un autre jeton. Vous pouvez commencer à participer à la plupart de ces échanges avec seulement 5 dollars.

Comment fonctionne une bourse de cryptomonnaies ?

Les bourses de cryptomonnaies fonctionnent en grande partie comme les plateformes de courtage que vous connaissez peut-être mieux. Chacune offre un portail où vous pouvez créer différents types d’ordres pour acheter, vendre et spéculer sur les cryptomonnaies avec d’autres utilisateurs. Les bourses de cryptomonnaies peuvent être centralisées, ce qui signifie qu’elles sont gérées par une seule autorité, comme une société de courtage qui facilite la sécurité des transactions ou décentralisées. Les bourses décentralisées distribuent généralement des pouvoirs de vérification à toute personne désireuse de rejoindre un réseau et de certifier des transactions, un peu comme les blockchains de cryptomonnaies elles-mêmes. Cela peut contribuer à accroître la responsabilité et la transparence, ainsi qu’à garantir qu’une bourse puisse continuer à fonctionner si quelque chose arrive à la société qui la gère.