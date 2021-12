Métavers, la nouvelle folie crypto, plus de 100 millions de dollars investis en une semaine

L’intérêt pour les métavers land, l’immobilier virtuel et la nouvelle folie en crypto, plus de 100 millions de dollars y ont été investis rien que la semaine dernière, selon le site d’analyse des crypto-monnaies DappRadar.

Les terres du Métavers sont des propriétés virtuelles sous forme de NFTs. La plupart des activités du métavers se déroulent actuellement sur le réseau Ethereum et sur celui de Solana.

Dans le métavers, quel que soit le réseau, les investisseurs peuvent acheter le terrain, construire leur propre monde virtuel par-dessus, et éventuellement interagir et explorer en tant qu’avatars – tout cela par le biais des NFT.

Les investisseurs sont en pleine frénésie d’achat de terrains dans le métavers, en partie à cause de Meta (ex Facebook), la septième plus grande entreprise du monde par sa capitalisation boursière a fait ce rebranding dans le but de se concentrer sur la création d’un métavers NFT propre.

« La vague d’attention envers les mondes virtuels comme The Sandbox et Decentraland a commencé avec le changement de marque de Facebook en Meta« , a déclaré DappRadar dans un billet de blog.

« Sans aucun doute, les métavers sont le prochain grand succès dans l’espace NFT. Avec des chiffres de vente record et des prix NFT en constante augmentation, les mondes virtuels sont le nouveau produit de base dans l’espace cryptographique. Les événements Metaverse sont en train de devenir une norme industrielle dans l’espace cryptographique. »

La semaine dernière, 86,56 millions de dollars ont été dépensés en terrains pour le plus grand projet de metaverse : The Sandbox. Adidas s’est associé à The Sandbox et le géant des vêtements de sport a déclaré que que le métavers était « l’une des évolutions les plus passionnantes du numérique« , ce qui l’a aidé à s’imposer comme le premier projet de métavers.

Parmi les autres grandes marques et célébrités qui ont investi dans The Sandbox, citons la société d’investissement technologique japonaise Softbank, LG Technology Ventures, la société de jeux blockchain Animoca Brands et la société d’investissement dans les technologies de l’information.

Toujours selon DappRadar le deuxième vendeur de terrains est Decentraland avec 15,53 millions de dollars de ventes au cours des sept derniers jours. La société immobilière virtuelle Metaverse Group a dépensé la semaine dernière 2,43 millions de dollars pour une parcelle de son terrain virtuel.

CryptoVoxels et Somnium Space, deux autres mondes virtuels Ethereum, ont respectivement vendu pour 2,68 millions de dollars et 1,10 million de dollars de terrains la semaine dernière, a indiqué DappRadar.

Les chiffres cependant, ne prennent en compte que les terrains de métavers construits par l’intermédiaire de la technologie Ethereum. Solana a également connu une explosion d’intérêt pour les NFT qui cherchent à se connecter au métavers.

Magic Eden qui fonctionne sur la blockchain Solana vient d’être lancé vendredi et a déjà vendu pour près de 10 millions de dollars de NFT : 1,65 million de dollars par la vente initiale de 5 000 cartes-NFT, et environ 7,5 millions de dollars en ventes secondaires sur la place de marché NFT Solana, ce qui est suffisant pour le placer en troisième position, juste derrière Decentraland, sur la liste des NFT de métavers les plus vendus la semaine dernière.

In the last 30 days:

– Magic Eden GMV is ~1/10th of Opensea ($216M vs. $1.9B)

– But 2x as many transactions are happening on Magic Eden vs. Opensea: 2.27M vs. 1M

– 1/2 as many users for Magic Eden: 107K vs. 228K

(this is 2 months after Magic Eden launched, btw!)

— Li Jin (@ljin18) November 30, 2021