Métavers : The Sandbox Alpha sera lancé le 29 novembre après quatre ans de développement

The Sandbox d’Animoca Brands ouvre pour la première fois une partie de son Métavers aux joueurs par le biais d’un événement Alpha de plusieurs semaines de type « play-to-earn ».

Mais seule une poignée de joueurs pourra profiter de l’expérience complète.

Le monde de jeu virtuel de Sandbox permet aux utilisateurs de monétiser le temps qu’ils passent dans le Métavers grâce à un modèle « play-to-earn« . Les joueurs peuvent acheter des terrains et créer des NFT dans le jeu, et gagner le jeton Sandbox (SAND) en accomplissant diverses quêtes. Ils peuvent également miser le jeton.

Selon une annonce faite par la société, l’événement débutera le 29 novembre et se poursuivra jusqu’au 20 décembre. Un groupe restreint de 5 000 utilisateurs aura la possibilité de gagner jusqu’à 1 000 SAND et trois NFT exclusifs en passant du temps dans 18 expériences développées par les équipes de The Sandbox.

Get ready for The Sandbox Alpha!

📅 Launching November 29th

🌍 Anyone can experience the Alpha hub and three experiences

🔷 5,000 Alpha passes giving access to content, NFT, and 1,000 SAND!

Get all details below 👇https://t.co/63iAl5MMmS pic.twitter.com/OiXmbAWYN2

— The Sandbox (@TheSandboxGame) November 16, 2021