Métavers : The Sandbox dépasse les Bored Apes et les CryptoPunks !

Au cours des sept derniers jours, les terrains numériques ont été très demandés. The Sandbox a joué le rôle principal – sa collection de terrains a été le NFT le plus échangé au cours de la semaine dernière, avec un total de 70,5 millions de dollars de ventes, battant les Bored Apes et les CryptoPunks avec respectivement 58,4 millions et 17,5 millions de dollars, selon NonFungible.

Les ventes de terres numériques ont représenté près de 25 % de toutes les ventes de NFT réalisées la semaine dernière, y compris Decentraland avec des ventes de 6,6 millions de dollars, et les 5 principales collectes de NFT liées au métaverse étaient liées à des ventes de biens immobiliers virtuels sur Decentraland.

Qu’est-ce que The Sandbox ?

The Sandbox a été créé par Sébastian Borget et Arthur Madrid en 2011 comme un jeu mobile, en 2018 le projet a changé de version et a commencé à utiliser la technologie blockchain comme un jeu multijoueur 3D dans un monde virtuel où les joueurs peuvent gagner de l’argent avec son jeton utilitaire SAND, ce métaverse est construit sur LANDS, où il n’y aura que 166 464 LANDS disponibles, selon le GitBook officiel de The Sandbox.

La semaine dernière a été très importante pour le métavers The Sandbox, une propriété a été vendue pour 4,3 millions de dollars, et un yacht pour 650 000 dollars. En outre, The Sandbox a récemment conclu un partenariat avec Adidas, et avait déjà conclu des partenariats avec des célébrités telles que Snoop Dogg et les DJ/producteurs Deadmau5 et Richie Hawtin, selon le site Web de The Sandbox.

Il y a deux semaines, Tokens.com a acheté 116 parcelles d’une valeur d’environ 2,4 millions de dollars au centre de Fashion District dans le métavers de Decentraland, en visant une propriété bien située, si grosse qu’elle a été la plus grande transaction de vente de terrain dans Decentraland.

« Nous sommes heureux d’entrer dans l’histoire en concluant la plus grande acquisition publique de terrains dans le métavers à ce jour. Ces biens viendront compléter le portefeuille de biens immobiliers metaverse déjà détenus par Metaverse Group. Nous sommes ravis que notre filiale ait réussi à conclure cette transaction immobilière numérique historique« , a déclaré Andrew Kiguel, PDG de Tokens.com.

Il semble que de nombreuses entreprises se dirigent dans la direction du monde numérique, avec tous les nouveaux partenariats connus, et une forte demande de terres immobilières numériques dans les mondes métavers, en particulier dans The Sandbox et Decentraland.

Que se passera-t-il si, dans quelques années, au lieu d’acheter des produits de luxe dans des rues comme les Champs-Élysées ou la 5e Avenue, nous nous dirigeons vers la principale rue de la mode dans un métavers ? Les vrais visionnaires sont donc les entreprises ou les personnes qui achètent les parcelles.