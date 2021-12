Michael Jordan se lance dans le Web3 avec Solana

Michael Jordan, six fois champion de la NBA et légende des Chicago Bulls, est la dernière célébrité à voir le potentiel de la cryptographie et de la technologie Web3 pour connecter les athlètes et les artistes avec leurs fans. Aujourd’hui, Jordan a révélé qu’il prévoyait de lancer une plateforme d’applications d’engagement des fans basée sur Solana.

La plateforme, HEIR, est conçue pour relier les athlètes professionnels à leurs plus fervents supporters. Elle sera dotée d’un jeton HEIR frappé sur la blockchain Solana et proposera des actifs NFT ainsi que des fonctions de développement de la communauté permettant aux fans de rejoindre le « caucus » à capacité limitée d’un athlète pour bénéficier d’un accès et d’avantages exclusifs.

La société mère HEIR Inc. a été cofondée par Michael et son fils, Jeffrey Jordan, et a levé 10 millions de dollars en fonds d’amorçage pour lancer « des marques grand public inspirées par la culture et ancrées dans la technologie et le divertissement« , selon un communiqué.

Jeffrey Jordan codirigera la société aux côtés de Jeron Smith, ancien responsable de la marque Nike, et de Daniel George, consultant en marketing. Le lancement de la plateforme HEIR est prévu pour 2022.

Thrive Capital a mené le tour de table de 10 millions de dollars, auquel ont également participé Solana Ventures, Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit et fondateur de Seven Seven Six, Lonzo Ball, joueur actuel des Bulls, et William Wesley, vice-président exécutif des New York Knicks.

HEIR est le dernier exemple en date d’un mouvement florissant de jetons sociaux et d’engagement des fans qui se développe dans l’espace cryptographique. Des plateformes comme Rally and Roll permettent aux athlètes, aux artistes et aux influenceurs de frapper leurs propres jetons en crypto-monnaie, que les fans peuvent acheter pour les soutenir, gagner l’accès à des avantages exclusifs.

Des athlètes universitaires notables comme Kayvon Thibodeaux et Jaylen Clark ont lancé leurs propres jetons de créateur sur Rallye ces derniers mois, par exemple. De son côté, le joueur de la NBA Spencer Dinwiddie – qui a déjà monnayé son contrat de championnat pour le vendre à des supporters – a levé 7,5 millions de dollars en juillet pour lancer sa propre application de jetons sociaux et d’engagement appelée Calaxy.

Ce n’est pas non plus le premier pas de Michael Jordan dans l’espace cryptographique. Il a pris part au tour de table de 305 millions de dollars de Dapper Labs, le fabricant de NBA Top Shot, en mars, puis a participé au tour de table de 150 millions de dollars de la série C de Mythical Games, un fabricant d’infrastructures de jeux en cryptomonnaie, en novembre.

Solana est un réseau blockchain de premier plan dont la valeur et l’importance ont considérablement augmenté au cours de l’année, passant d’un prix de moins de 2 dollars par jeton le 1er janvier à un pic de près de 260 dollars en novembre. Actuellement, le prix se situe à 166 $, selon CoinGecko.

Solana est présenté comme une alternative plus rapide, moins chère et plus économe en énergie que Ethereum. Le réseau a toutefois été confronté à des problèmes de stabilité, notamment une panne de plus de 17 heures en septembre.