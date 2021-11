MOBOX lance les applications de jeu MOMOverse sur Binance

Le lancement de MOBOX et de MOMOverse est le premier métavers à s’intégrer à l’écosystème Binance et sera disponible à partir du 30 novembre.

MOBOX, une plateforme GameFi qui utilise la technologie blockchain pour récompenser l’engagement et l’interaction des joueurs, lance son MOMOverse sur Binance. Une annonce publiée sur un blogpost indique :

« Une GRANDE annonce a été faite et nous sommes ravis et excités de faire partie de cette révélation – La phase 1 de MOBOX MOMOverse est lancée sur l’écosystème Binance ! Avec ce lancement, nous donnons également 5000 boîtes mystère d’une valeur de plus de 1 000 000 $ BUSD – lisez la suite pour trouver plus de détails sur cet événement génial ! »

L’univers de jeu MOMOverse devient le premier métavers à s’intégrer à l’écosystème Binance. De plus, les utilisateurs ne peuvent y accéder qu’à travers l’application Binance.

La phase d’inscription de cette initiative MOMOverse débutera le 30 novembre, offrant aux utilisateurs la possibilité d’accéder à certains modes de jeu. Il s’agit par exemple des modes free-to-play et play-to-earn. Par ailleurs, la plateforme de jeux entend étoffer son offre en ajoutant prochainement une série de nouveaux jeux.

En outre, MOBOX lance également le MOBOX Block Brawler sur mobile, avec lequel les joueurs peuvent également participer. Ils pourront ainsi profiter des fonctionnalités PvP et PvE du MOMOverse. MOBOX a fait la première annonce le 27 novembre sur Twitter:

📣Hey MOBOXers

Wanna have an even better experience playing #MOMO Block Brawler on your mobile?

Well guess what?.. you can !

Our Block Brawler APP is AVAILABLE NOW !

⬇️⬇️⬇️

🍏📲Apple iOS TestFlighthttps://t.co/Tdjojsk0dJ

🤖📲Androidhttps://t.co/gs93VzxMKJ pic.twitter.com/YY3EeutpSv

— MOBOX (@MOBOX_Official) November 27, 2021