Mozilla renonce aux dons en Dogecoin et Bitcoin après des réactions négatives

« La semaine dernière, nous avons rappelé sur Twitter que Mozilla accepte les dons en crypto-monnaies« , a tweeté Mozilla. « Cela a conduit à une discussion importante sur l’impact environnemental des crypto-monnaies. Nous sommes à l’écoute, et nous prenons des mesures. »

Maintenant, l’organisation dit qu’elle examine comment sa politique actuelle sur les dons en crypto-monnaies s’adapte à ses objectifs climatiques plus larges, et met en pause la possibilité de donner des crypto-monnaies pour ses 211 utilisateurs actifs.

Le tollé a commencé le 31 décembre, lorsque Mozilla a publié un court tweet rappelant à ses followers qu’ils peuvent utiliser des crypto-monnaies pour faire des dons à la Fondation Mozilla. Le tweet de Mozilla citait spécifiquement Bitcoin, Ethereum et Dogecoin.

Le cofondateur de Mozilla Jamie Zawinski qui n’a pas mâché ses mots pour exprimer sa désapprobation.

« Bonjour, je suis sûr que celui qui gère ce compte n’a aucune idée de qui je suis, mais j’ai fondé @mozilla et je suis ici pour vous dire merde et merde« , a tweeté Zawinski. « Toutes les personnes impliquées dans le projet devraient avoir une honte féroce de cette décision de s’associer à des escrocs de Ponzi qui incinèrent la planète« .

Le PDG de Blockstream, Adam Back, a été l’un des nombreux Bitcoiners à s’opposer à Zawinski, en tweetant, « Il s’avère que certains des premiers codeurs ont vécu sous une roche à propos du #bitcoin. Que quelqu’un fasse un brain dump à @jwz, il m’a déjà bloqué et tout ce que j’ai suggéré c’est de parler à des ex-mozillas pour un brain dump. C’est une sauce faible pour le célèbre hacker @jwz. »

Mais Zawinski n’était pas le seul à se plaindre. Peter Linss qui a conçu le moteur de navigation Gecko utilisé dans le navigateur Firefox et le client de messagerie Thunderbird, s’est joint à nous.

« Hey @mozilla, je suppose que vous ne me connaissez pas non plus, mais j’ai conçu Gecko, le moteur sur lequel votre navigateur est construit« , a tweeté Lines. « Et je suis à 100% avec @jwz sur ce point. Quoi. Le. Réel. Putain. Tu étais censé être meilleur que ça. »

