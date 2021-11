My Neighbor ALICE grimpe de 17%, est-ce la prochaine star du Métavers ?

Le prix de My Neighbor Alice (ALICE) a augmenté de 17,74% aujourd’hui. Avec un volume d’échange sur 24 heures de 749 millions de dollars et une capitalisation boursière approchant les 500 millions de dollars, ce week-end se présente bien pour ALICE comme pour toutes les crypto « play-to-earn » et Métavers.

My Neighbor Alice est un jeu multijoueur basé sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de posséder des parcelles de terrain virtuelles et de construire leurs propres îles.

Les jetons ALICE sont la monnaie native de la plateforme. Ils permettent aux utilisateurs d’interagir avec l’écosystème et d’acheter une variété d’actifs. Les utilisateurs peuvent également mettre en jeu leurs ALICE pour gagner des récompenses et des points de gouvernance.

We're so thrilled to share our collaboration with @Chromia and @MinesOfDalarnia – the $80m Metaverse Grant Program! 👩🏼‍🌾

This will support the most promising ideas in an effort to expand the Metaverse of MNA and the Chromia ecosystem.

Learn more ➡️ https://t.co/AVoQL8fist pic.twitter.com/zHVUToqkjw

— Alice (@MyNeighborAlice) November 18, 2021