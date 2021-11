NFT : Ces célébrités qui investissent dans le Bored Ape Yacht Club

CryptoPunks a peut-être donné le coup d’envoi de la tendance à la photo de profil NFT, mais les Bored Ape Yacht Club fait une percée encore plus importante auprès des collectionneurs qui ne sont pas profondément immergés dans la culture cryptographique.

Le Bored Ape Yacht Club est présenté comme un groupe social exclusif pour les détenteurs de NFT, et le club attire de plus en plus de célébrités.

Yuga Labs’ Ethereum a généré un volume d’échanges secondaires de plus d’un milliard de dollars sur trois collections, compte un nombre croissant de propriétaires célèbres, dont des grands noms comme l’animateur Jimmy Fallon, des athlètes comme Stephen Curry et Shaquille O’Neal, et des musiciens comme Marshmello et Post Malone.

Voici un aperçu de quelques-unes des plus grandes célébrités détentrices de Bored Ape Yacht Club et de Bored Apes Yacht Club.

Jimmy Fallon

L’animateur Jimmy Fallon a révélé vendredi son achat : Bored Ape #599. Il a été acheté pour une valeur d’environ 224 000 $ au début du mois de novembre. a présenté l’image à ses 51 millions de followers sur Twitter. en écrivant : « Permission de s’ennuyer ? »

Stephen Curry

Stephen Curry n’a pas été le premier athlète à acheter un Bored Ape, mais il a sûrement été le plus en vue lorsqu’il a a rejoint fin août. Le triple champion de la NBA, porte-parole de Subway et co-créateur de l’émission télévisée « Holey Moley » a acquis son NFT Bored Ape pour une valeur d’environ 180 000 $ en ETH à l’époque. Curry était vu en train de traîner sur le serveur Discord officiel du projet peu après l’achat.

.@StephenCurry30 just casually chillin in the bored ape discord 🔥🦧📈 pic.twitter.com/sREO3RIq2N — Storm🌪 (@CryptoStorm__) August 28, 2021

Post Malone

Le rappeur Post Malone est le dernier arrivé sur cette liste, il vient de changer sa photo de profil sur Twitter en un singe ennuyé aujourd’hui. Le processeur de paiements en crypto-monnaies MoonPay a publié une vidéo TikTok , ou l’on voit Post Malone en train de discuter de son investissement.

Mark Cuban

Mark Cuban, investisseur milliardaire, propriétaire des Dallas Mavericks et star de « Shark Tank », a apparemment reçu son Bored Ape en cadeau en mai selon Theboredapegazette et l’a même exposé (avec un cryptopunk) sur son propre site web Lazy.com. Cuban est également un grand fan de Dogecoin et a investi dans de nombreuses entreprises liées aux NFT et aux crypto-monnaies.

Shaquille O’Neal

Shaq O’Neal possède un NFT de la collection dérivée, Mutant Ape Yacht Club. Il l’a acheté en septembre pour une valeur relativement modeste de 14 000 $ son nom de portefeuille OpenSea est « manofdominance ». Pendant un certain temps, Shaq a utilisé un NFT de Creature World comme avatar sur Twitter, et il a lancé ses propres NFT via la plateforme Ethernity Chain.

Lil Baby

Le rappeur Lil Baby est une autre célébrité qui a rejoint le Yacht Club via MoonPay, mais il est aussi allé plus loin, en « mutant » son Bored Ape avec un sérum spécial NFT pour créer un second Mutant Ape Yacht Club NFT. Il utilise cette dernière comme photo de profil sur Twitter, et MoonPay a capturé l’achat et la mutation sur son TikTok.

The Chainsmokers

Le duo de DJ et de producteurs The Chainsmokers est présent dans l’espace cryptographique depuis un certain temps, en investissant dans des startups et sont entrés dans un Bored Ape NFT en septembre au prix d’environ 210 000 $.

Logan Paul

Comme son frère Jake, l’influenceur de réseaux sociaux Logan Paul est un grand amateur de NFTs. Il semble avoir un penchant pour les CryptoPunks, dont il possède une poignée, et même et en a même transformé un en bijou.mais il a aussi un singe qui s’ennuie. dans son portefeuille Il a plus de 4 000 NFT dans son portefeuille, avec un flux constant envoyé par des gens qui essaient probablement de booster artificiellement leurs projets.

Mike Shinoda

Le rappeur et musicien solo de Linkin Park ne se contente pas de collectionner les NFT et de les mettre en valeur via son profil Audius, mais il a crée également son propre profil. Mike Shinoda a sorti une série de NFTs. Il diffuse régulièrement des émissions en continu via Twitch et publie des NFT d’œuvres d’art créées et est un fervent partisan des crypto-monnaies

KSI

La star de YouTube et rappeur KSI est un grand consommateur de NFT. Il a acheté ses premiers NFTs en août, et deux jours plus tard, il a créé un compte Twitter alternatif dédié aux NFT.