NFT : MekaVerse fait l’objet d’allégations de fraude !

MekaVerse est l’un des lancements de NFT les plus réussis récemment, générant plus de 60 millions de dollars de ventes en 24 heures la semaine dernière. Mais le lancement initial a été marqué par la controverse, et de nouvelles allégations de fraude potentielle ont fait surface depuis.

Lorsque MekaVerse – une collection basée sur Ethereum de 8 888 photos de profil générées de manière aléatoire – a procédé à la frappe de monnaie le 7 octobre, les nouveaux propriétaires de NFT n’ont pas su immédiatement quelle image ils avaient achetée, les détenteurs ont vu une image provisoire avant que la collection ne soit révélée quelques jours plus tard. Même les acheteurs du marché secondaire ne savaient pas ce qu’ils recevaient.

Toutes les images d’OpenSea se ressemblaient entre-temps, et les prix sur le marché secondaire ont grimpé en flèche, les utilisateurs faisant le pari, à la manière d’un paquet de cartes à collectionner, d’obtenir une image rare et particulièrement précieuse. Avant le lancement, les NFT non révélés de MekaVerse avaient un prix de vente moyen supérieur à 7,1 ETH, soit environ 25 000 dollars à l’époque.

Les acheteurs ne devaient donc pas savoir ce qu’ils achetaient. Cependant, depuis le lancement, un certain nombre d’allégations ont fait surface sur les réseaux sociaux, suggérant que certains acheteurs ont pu avoir un accès précoce aux métadonnées, ou aux informations qui décrivent quels attributs chaque image NFT contient. Ces données auraient pu être utilisées pour acheter des images NFT rares, à l’aveuglette.

Dans un fil de tweet viral, l’utilisateur de Twitter MOLOTOV a accusé le lancement du MekaVerse d’être « truqué ». Il a mis en avant des données publiques provenant d’OpenSea et d’autres ressources qui suggèrent que l’un des développeurs du projet, Wyb0 de Miinded Studio, a réussi à acheter l’un des NFT les plus rares à un prix proche de la moyenne avant le lancement.

The MekaVerse collapse is more than just fomo and weak hands capitulating. This is actual fraud. Insiders had access to hidden metadata and were able to snipe legendary and ultra rare prereveal mints from the unsuspecting collectors. Even the devs were involved in this. It’s bad. pic.twitter.com/88N44g09hG — Beanie.eth (@beaniemaxi) October 14, 2021

Les tweets de MOLOTOV suggèrent que le développeur a fait commerce d’informations privilégiées – et ce n’est pas la seule accusation tweetée autour du projet. Dans un autre fil de discussion, Otto Suwen, un utilisateur de Twitter, affirme qu’un seul détenteur de portefeuille a obtenu plusieurs NFT rares de MekaVerse grâce à des achats non révélés, potentiellement via des informations de métadonnées divulguées. Il a ajouté : « Il y avait tellement d’achats suspects après le mint. Nous savons maintenant pourquoi« .

En d’autres termes, l’écart entre le processus de frappe et la révélation de l’image quelques jours plus tard pourrait avoir créé une fenêtre de temps dans laquelle les métadonnées fuitées pourraient être utilisées pour acheter certains NFT MekaVerse – des NFT qui pourraient devenir beaucoup plus précieux après la révélation.

La réponse de l’équipe

Jeudi, les créateurs ont répondu aux allégations dans un message d’annonce via leur serveur Discord public. Selon l’équipe, le processus de révélation comprenait un script Python personnalisé pour faciliter la randomisation. Elle a également utilisé un serveur privé, qui n’est pas sur une blockchain, pour compléter le processus de randomisation.

Hey! Wybo here, Some of you may have seen tweets about how MekaVerse NFTs were distributed. Let me explain what happend in this thread 👇 pic.twitter.com/odIpnMsSmc — Wyb0 (@_Wyb0) October 14, 2021

« Cela nous permet de tout randomiser en toute sécurité de notre côté, ce qui a été fait uniquement pour éviter tout problème de sécurité et pour avoir quelque chose de clair et de contrôlé« , a écrit l’équipe.

« Pour éviter tout risque de fuite ou de tricherie, notre équipe a gardé le secret jusqu’au tout dernier moment de la date de révélation« , poursuit-elle. « Nous avons effectué la randomisation finale juste avant la révélation pour nous assurer que rien ne fuit et que tout a été distribué de manière claire, équitable et aléatoire. »

Dans le même post d’annonce, les créateurs du MekaVerse ont révélé qu’ils prévoyaient de lancer d’autres NFT gratuits à distribuer aux détenteurs, notamment une « Meka-Sword » qui peut être utilisée dans un jeu de combat proposé, ainsi qu’un compagnon robot « Meka-Bot« . L’approche est similaire à celle du populaire Bored Ape Yacht Club, qui a offert aux détenteurs des NFT supplémentaires au cours des derniers mois.

Pendant ce temps, Wyb0 – le développeur de Miinded Studios mentionné plus haut, accusé d’avoir utilisé des informations privilégiées pour acheter un NFT rare de MekaVerse – a tweeté au sujet de son achat, disant qu’il s’est produit avant que les créateurs de MekaVerse « n’envoient les métadonnées et les images finales » à Miinded. Quoi qu’il en soit, apparemment en raison de la controverse, le NFT en question sera vendu aux enchères pour une œuvre de charité.

Mekaverse generated $8 million in revenue from a rigged sale of these unique pieces. So unique. pic.twitter.com/effmjNA1up — Alex Krüger (@krugermacro) October 14, 2021

Au milieu de ces allégations, le prix plancher du MekaVerse a chuté de façon vertigineuse ces derniers jours. Comme nous l’avons mentionné, les NFT se négociaient à plus de 7 ETH l’unité avant la révélation, tandis que les NFT MekaVerse les plus abordables sur OpenSea à l’heure actuelle sont inférieurs à 2 ETH (environ 7 700 $). Malgré cela, la collection a généré un volume de transactions secondaires de plus de 130 millions de dollars à ce jour, selon les données de CryptoSlam.

En plus des accusations de fraude et d’autres plaintes autour de la fenêtre de lancement, certains acheteurs ont critiqué le caractère visuellement aléatoire des mechs MekaVerse, qui sont inspirés de classiques de l’anime japonais comme « Mobile Suit Gundam« . Dans certains cas, les différences entre les images NFT basées sur l’Ethereum se résument à de légers changements de couleurs sur de petits détails, comme on le voit ci-dessous.